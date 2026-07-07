El Ibex 35 sostiene los 19.700 puntos en la media sesión (+0,24%), con el petróleo al alza

Archivo - Fachada del edificio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba con un avance del 0,24% en la media sesión de este martes, hasta situarse en los 19.730,70 puntos, en un contexto marcado por el alza de los precios del crudo ante nuevas incertidumbres en torno al conflicto en Oriente Próximo.

En concreto, el precio del Brent, de referencia en Europa, subía un 1,40%, hasta los 73 dólares por barril en la media sesión, mientras que el West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos, cotizaba sobre los 69 dólares, tras encarecerse un 1,23%.

Este alza del crudo se explica por el hecho de que, en la noche de este lunes, un proyectil de origen desconocido ha impactado contra un buque cisterna, lo que ha provocado un incendio a bordo de una embarcación que se encontraba a ocho millas náuticas (unos 14,8 kilómetros) al este de la localidad de Limah, en Omán, y en pleno estrecho de Ormuz.

"Un buque cisterna ha informado de que, mientras navegaba en dirección sur, fue alcanzado por un proyectil desconocido en el costado de babor, lo que provocó un incendio", ha informado el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

Afortunadamente, el incidente no ha producido hasta el momento víctimas ni tampoco ningún tipo de impacto medioambiental.

Asimismo, Arabia Saudí recortó el precio de venta de su petróleo para compradores asiáticos, situándolo con descuento respecto al índice de referencia regional por primera vez desde 2020. "Esto ha reforzado la idea de que sus precios no eran lo suficientemente competitivos para atraer a compradores asiáticos, ante la disponibilidad de suministro más barato de otros productores", comentan los analistas de Renta 4.

Por otra parte, los analistas de Bankinter anticipan una sesión de toma de beneficios en el sector tecnológico debido a la incorporación este martes de SpaceX al índice Nasdaq 100 y después de conocerse los resultados preliminares de Samsung, que prevé ganar 19 veces más en el segundo trimestre, hasta un récord de 51.000 millones de euros.

En el terreno macro español, el Tesoro Público español ha adjudicado este martes 5.616,97 millones de euros en una subasta de letras, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores a seis meses pero recortándola a un año.

Respecto al ámbito empresarial, la junta general ordinaria de accionistas de Inditex votará este martes el nombramiento del expresidente de Caixabank José Ignacio Goirigolzarri, que fue presidente de Caixabank entre 2021 y 2024, como nuevo consejero independiente de la compañía.

En este contexto, los valores más alcistas en la media sesión eran Telefónica (+1,46%), Inditex (+1,39%), Logista (+1,37%), Amadeus (+1,28%) y Bankinter (+0,85%). De su lado, Acciona encabezaba los descensos (-4,13%), seguido de Solaria (-1,37%), Ferrovial (-1,35%), Acciona Energía (-1,23%) y ACS (-1,13%).

El resto de los principales parqués europeos cotizaba con signo mixto: el índice británico FTSE 100 avanzaba un 0,50%, el francés Cac 40 un 0,41%, el alemán Dax perdía un 0,41%, el italiano FTSE MIB remontaba un 0,33% y el Euro Stoxx 50 descendía un 0,37%.

Sobre el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años subía al 3,446% desde el 3,427% del cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- se ubicaba en los 48,25 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro retrocedía un 0,11% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1428 dólares.