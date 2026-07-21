El Ibex 35 sube un 0,90% al cierre, con la vista en los 19.400 puntos

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este martes con un alza del 0,90%, hasta situarse en los 19.379,8 puntos, con la atención de los inversores puesta en el arranque de la temporada de resultados (con Santander, mañana) y en la reunión del Banco Central Europeo (BCE) el jueves.

Respecto a las tensiones geopolíticas, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha llevado a cabo este martes nuevos ataques contra activos militares de Estados Unidos (EEUU) en Bahréin y Kuwait, esta vez con una declarada intención de crear una "noche negra" para las tropas norteamericanas, con bombardeos dirigidos a sistemas de defensa y radares estadounidenses.

En una operación justificada bajo el propósito de "castigar al Ejército estadounidense asesino de niños por perturbar la seguridad del estrecho de Ormuz y violar partes" de Irán, la Guardia Revolucionaria ha acometido tres ataques, uno contra Bahréin y otros dos contra Kuwait, en los que ha buscado crear una "noche negra" para los radares y defensas de EEUU en la región.

Las represalias se suceden tras la nueva ofensiva de bombardeos de la noche del lunes ejecutada por el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Centcom) sobre territorio iraní, en la décima noche consecutiva de ataques.

Por otro lado, el Gobierno estadounidense ha anunciado aranceles del 50% a algunos productos canadienses en respuesta a la "discriminación" que atribuye Washington sobre algunas empresas estadounidenses.

Siguiendo con el ámbito internacional, la Bolsa de Valores de Londres tiene previsto lanzar el próximo año London Stock Exchange 24 (LSE 24), una nueva plataforma de negociación que operará las 24 horas de lunes a viernes, con el objetivo de dar soporte a la próxima generación de negociación digital, algorítmica y gestionada por agentes, según ha confirmado el gestor del mercado londinense, que pretende reforzar la posición de la capital británica como centro financiero global.

En este contexto, los mayores incrementos en el selectivo han sido los de CaixaBank (+3,32%), Acciona Energía (+2,34%), Unicaja (+2,16%), Banco Sabadell (+1,94%), Indra (+1,87%) y Acciona (+1,69%). Del lado contrario se han situado Amadeus (-1,88%), Cellnex (-1,63%), Colonial (-1,35%), Naturgy (-0,90%) y Telefónica (-0,81%).

El repunte este martes ha sido común en todos los principales mercados europeos. Londres ha subido un 0,58%; París, un 0,28%; Fráncfort, un 0,66%; y Milán, un 0,81%.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent subía un 2,65% al cierre de la sesión europea, hasta los 91,58 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 85,51 dólares, un 2,74% más.

El rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se ha situado en el 3,625%, frente al 3,608% registrado al cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo ha avanzado cuatro décimas, hasta los 46,2 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,06% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1407 dólares por cada euro.