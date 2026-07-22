Vintae mantendrá a Bodegas Riojanas como cotizada tras hacerse con la bodega en una operación de 12 millones

Archivo - El Presidente De Vintae Y De Bodegas Riojanas, Richi Arambarri, - VINTAE - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vintae, que cuenta con marcas como Hacienda López de Haro, Viñedos El Pacto, Matsu o Bardos, se ha convertido en accionista mayoritario de Bodegas Riojanas, en una operación que supone una inversión de 12 millones de euros con la que abogan por recuperar esta bodega centenaria, que seguirá siendo una empresa cotizada.

El presidente de Vintae y de Bodegas Riojanas, Richi Arambarri, ha reconocido que esta operación "llega en un momento de incertidumbre del mercado", pero que "no pone en riesgo" las finanzas del grupo. "Creemos que es una gran oportunidad. Para nosotros, que somos riojanos es un sueño cumplido por lo que representa Riojanas y cogerlo en un momento en el que iba a ir a concurso es un honor, deber y oportunidad", ha recalcado.

"Bodegas Riojanas es una marca que quizás ahora no se encuentra en su mejor momento de forma, pero tiene un potencial enorme en los vinos de prestigio y además viene acompañada de otra serie de bodegas que tienen sentido dentro de la expansión que hemos realizado estos últimos años", ha indicado.

De esta forma, este plan lleva adjunto un plan de viabilidad que están supervisando y cuenta con unas líneas maestras. "La nueva Riojanas va a tener cero deuda, el apoyo financiero de Gevisa Wine Capital, sociedad cabecera de Vintae, con una línea de crédito de cinco millones, vamos a entrar en la gestión. Tenemos que hacer un reposicionamoiento estratégico, pero entramos con mucho respeto y sin perjuicios", ha recalcado.

Tras esta operación Vintae incorpora a su porfolio Vintae Bodegas Riojanas (Rioja), Bodegas Torreduero (Toro), Bodegas Viore (Rueda) y una participación del 56% en Veiga Naúm (Rías Baixas), junto con sus activos productivos, viñedos, instalaciones y marcas comerciales.

De esta forma, la dirección del grupo bodeguero ha avanzado que la facturación agregada de ambas compañías alcanzará los 60 millones de euros en 2026. "Habrá sinergias comerciales y como Vintae estamos en 70 países. También habrá una apuesta por el enoturismo, porque tienen una bodega espectacular, tanto la de Rioja como Rueda, pero habrá una serie de sinergias logísticas y productivas", ha explicado.

En este contexto, Vintae ha descartado que vaya a deshacerse de algunos de los activos de Bodegas Riojanas, ya que hay "cierto encaje" con el proyecto actual del grupo bodeguero por lo que la intención es "mantener todas las bodegas", siendo Monte Real y Viña Albina, las marcas de prestigio de futuro para el grupo.

"En Vintae somos un equipo de locos y hacemos vino en muchos sitios. La idea es simplificar, puesta en valor de la marcas, sobre todo Monte Real y Viña Albina para centralo en reservas y grandes reservas. Nos encontramos con un saber hacer de 100 años y no venimos a cambiar sino a recuperar y poner en valor a Bodegas Riojanas", ha subrayado Arambarri.

El socio y director financiero de Vintae y consejero delegado de Bodegas Riojanas, Fernando Martínez, ha señalado que Bodegas Riojanas seguirá siendo una empresa cotizada. "Nunca digas nunca, pero en el corto plazo no está. Nos parece un reto tener socios y 'free-float' para rendir cuentas. Tenemos ganas den centrarnos en la operativa del negocio, poner en valor las marcas, integrar la bodega y hacer que el negocio funcione", ha recalcado.

Además, Martínez ha avanzado que en el marco de esta operación, el nuevo consejo de administración de la bodega no va a cobrar hasta alcanzar los objetivos marcados. "Queremos demostrar que hemos venido a salvar la compañía. No queremos ni llevarnos el dinero ni aprovecharnos del socio minorista, ni intervenir en cualquier cosa que pueda poner en riesgo la viabilidad del negocio", ha subrayado.

OPERACIÓN ÚNICA EN ESPAÑA

Por su parte, el socio y director financiero de Vintae y consejero delegado de Bodegas Riojanas, Fernando Martínez, ha señalado que "esta operación jamás se ha hecho en España" y ha reconocido que han sido "meses muy complejos" de negociaciones.

"Había 14 entidades financieras con todo tipo de deudas, hubo que convencer a las 14 y con toda la problemática que tiene a nivel operativo. Cuantas compañías se habrían salvado si hubieran tenido un caballero blanco", ha explicado.

Así, Bodegas Riojanas, que tenía una deuda de 24 millones de euros, completó su plan de reestructuración, que incluye la operación de reducción de capital y aumento simultáneo por compensación de créditos para la entrada de Gevisa Wine Capital en el capital de la sociedad tras adquirir el 90% de las acciones, mientras que los actuales accionistas mantienen el 10% restante.

De esta forma, el capital social de Bodegas Riojanas se redujo de 3,8 millones de euros a 505.731 euros, por la disminución del valor nominal de sus más de cinco millones de acciones en circulación, mientras que simultáneamente se ha incrementado este capital en 5,05 millones de euros a través de la emisión de unos 45 millones de títulos.