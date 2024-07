El precio de la vivienda en capitales no deja de aumentar y sigue expulsando a los compradores a la periferia

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tendencia alcista en la que está envuelta el sector inmobiliario en España ha disparado los precios en las grandes capitales de provincia, provocando que, en casos como los de Madrid o Barcelona, comprar una vivienda en una ciudad periférica cercana llegue a ser hasta un 50% más barato, tal y como revelan desde el portal inmobiliario pisos.com.

Uno de los casos más notables es el de la Comunidad de Madrid, donde el metro cuadrado para un inmueble tipo de 90 metros cuadrados en la capital ascendió hasta los 5.907 euros durante el primer semestre de 2024. "Frente a esto, vemos cómo en una gran parte de municipios de la periferia y el área metropolitana, como Alcalá de Henares, Getafe, Móstoles o Torrejón de Ardoz los precios se sitúan alrededor de los 2.500 euros por metro cuadrado", ha detallado el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font.

No muy diferente es la situación en Cataluña: Barcelona alcanza un precio medio de 4.857 euros el metro cuadrado frente a los 2.232 euros por metro cuadrado de Terrassa, los 2.411 de Sabadell, los 2.391 de Granollers o los 2.699 de Badalona. Así, si en Barcelona el precio medio de una vivienda de 90 metros cuadrados es de 437.121 euros, en estos otros municipios no llega ni a los 270.000 euros.

"Este problema ha dejado de ser algo exclusivo de las dos grandes metrópolis de nuestro país, y se ha trasladado a otras regiones de España, expulsando a una parte importante de los potenciales compradores a la periferia", ha comentado Font.

Algunas comparativas destacadas para comprar un inmueble de las mismas características serían las siguientes: Cádiz (265.437 euros) vs. Puerto Real (140.821 euros); Sevilla (225.891 euros) vs. Dos Hermanas (155.862 euros); Las Palmas de Gran Canaria (226.925 euros) vs. Telde (137.826 euros); Alicante (222.782 euros) vs. Elche (77.596 euros) o Valencia (251.006 euros) vs. Manises (145.928 euros).

UN ENCARECIMIENTO PROGRESIVO DE LOS PRECIOS

Esta tendencia, sin embargo, puede tener un impacto negativo, advierten desde el portal inmobiliario, pues al desplazar la demanda a otras ciudades, con el tiempo éstas sufrirán también una subida de precios de forma progresiva.

En el último año los precios aumentaron un 9,74% en Barcelona, pero también lo hicieron, incluso más intensamente, en El Prat de Llobregat (9,63%), Sabadell (10,79%) o Terrassa (10,84%). En Madrid capital la subida fue todavía mayor, ascendiendo hasta el 26,85% en términos interanuales. En la Comunidad Valenciana se observaron crecimientos considerables en Manises (17,44%) o Paiporta (32,44%).

"Una vez más, vemos cómo es necesario que las instituciones lleven a cabo medidas reales y políticas de vivienda efectivas para poder evitar la expulsión del mercado de la compraventa de los españoles. Si no se hace nada por aumentar la oferta disponible y la demanda sigue creciendo, el nivel de precios también lo hará, obligando a los compradores a buscar opciones cada vez más alejadas de su zona de interés", ha sentenciado Font.