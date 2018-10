COMUNICADO: MICROS anuncia sus resultados del segundo trimestre del año fiscal 2006 (2)

Actualizado 27/01/2006 15:36:16 CET

Las acciones de MICROS cotizan en NASDAQ bajo el símbolo MCRS. Algunas de las declaraciones de este comunicado y que no se basan en resultados históricos son declaraciones sujetas a riesgos e incertidumbres. Algunos de los ejemplos de las declaraciones sujetas a riesgos e incertidumbres incluyen las declaraciones de los párrafos en los que MICROS proporciona sus cálculos de las ganancias del tercer trimestre del año fiscal 2006, que finaliza el 31 de marzo de 2006, y del año fiscal 2006, que finaliza el 30 de junio de 2006, y las declaraciones de Giannopoulos. MICROS está sujeta, entre otras cosas, a las siguientes incertidumbres y riesgos: demanda de productos y aceptación en el mercado; impacto de los productos competitivos y precio de los márgenes; retrasos y dificultades técnicas en el desarrollo de productos; control de los gastos mientras MICROS sigue realizando gastos; capacidad de conseguir unos términos aceptables sobre los derechos de incorporar en los productos y servicios de MICROS la tecnología patentada por otros; riesgo de que las actuales o anteriores vulnerabilidades de los productos de MICROS se produzcan; resultados adversos en las disputas legales, que han resultado en adeudamientos que superan las reservas; adeudamiento por impuestos no esperado; efectos de las actividades terroristas y de los conflictos bélicos; efectos de los principales desastres medioambientales, como huracanes y maremotos; debilidad de las condiciones económicas generales, que afectan de forma adversa la demanda de hardware o software para ordenadores; y fluctuaciones de las divisas.

Toda la información de este comunicado tiene fecha de 26 de enero de 2006. MICROS no tiene ninguna obligación de actualizar las declaraciones sujetas a riesgos e incertidumbres para incluir los resultados reales o cambios de las expectativas de MICROS.

Más información relacionada con los riesgos e incertidumbres asociados a los negocios de MICROS está disponible en la secciones "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" y "Business and Investment Risks" de los documentos de la SEC de MICROS, incluyendo, pero no limitándose, su informe anual 10-K y los informes trimestrales de la Forma 10-Q, copias que se pueden obtener contactando con el departamento de relaciones con los inversores de MICROS en el teléfono +1-443-285-8059 o en la página web de MICROS, sita en http://www.micros.com.

MICROS SYSTEMS, INC.

DECLARACIONES CONSOLIDADAS DE LAS OPERACIONES

(Sin auditor - en miles, excepto por las cantidades compartidas)

(Todas las cifras en dólares)

Segundo trimestre finalizado Seis meses finalizados

31 de diciembre 31 de diciembre

2005 2004 2005 2004

Ingresos:

Hardware $52.445 $42.631 $96.498 $81.933

Software 28.378 23.544 56.257 46.421

Servicios 83.156 75.755 163.228 143.538

Ingresos totales 163.979 141.930 315.983 271.892

Coste de las ventas:

Hardware 35.555 29.381 65.137 55.592

Software 6.606 6.092 12.407 11.261

Servicios 39.746 35.366 78.206 68.814

Coste total

de ventas 81.907 70.839 155.750 135.667

Margen bruto 82.072 71.091 160.233 136.225

Gastos de ventas,

generales

y administrativos 50.299 44.790 99.658 85.858

Gastos en

investigación

y desarrollo 6.346 6.951 12.687 13.662

Depreciación y

amortización 2.610 2.544 5.107 4.946

Gastos de stock

options (i) 2.187 -- 4.100 --

Gastos operativos

totales 61.442 54.285 121.552 104.466

Ingresos de

operaciones 20.630 16.806 38.681 31.759

Ingresos no

operativos, netos 820 905 1.177 1.335

Ingresos antes de i

mpuestos, intereses

minoritarios y valores

en ganancias

netas de afiliados 21.450 17.711 39.858 33.094

Provisión de ingresos

por impuestos 6.971 5.714 12.954 11.252

Ingresos antes de

intereses minoritarios

y valores de las

ganancias netas de

afiliados 14.479 11.997 26.904 21.842

Intereses minoritarios

y valores de las

ganancias netas

de afiliados (275) (244) (348) (428)

Ingresos netos

(GAAP) $14.204 $11.753 $26.556 $21.414

Ingresos netos por

acción ordinaria -

diluida (GAAP) $0,35 $0,30 $0,65 $0,55

Número de acciones

ponderadas - diluidas 40.798 39.630 40.604 39.186

Reconciliación de los ingresos

netos GAAP y EPS, e ingresos netos

y EPS antes de cargos basados en el

pago de las acciones, por ejemplo,

gastos de stock options

Ingresos netos (GAAP) $14.204 $11.753 $26.556 $21.414

Cantidad añadida:

(i) Gastos de las stock

options Gastos

generales, de venta

y administrativos 2.155 - 4.030 -

Gastos de investigación

y desarrollo 32 - 70 -

Gastos totales de las

stock options 2.187 - 4.100 -

Restado:

Efecto total de impuestos

de los gastos de

las stock options 623 1.244

Ingresos netos (antes de

los cargos de pagos

basados en las acciones) $15.768 $11.753 $29.412 $21.414

Ingresos netos por acción

ordinaria - diluida

(antes de los cargos de

las acciones basadas en

el pago) $0,39 $0,30 $0,72 $0,55

(CONTINUA)