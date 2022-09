Ribera tilda de "incoherencia" dejar el futuro sobre el MidCat "a la decisión de dos países"

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha valorado este miércoles que "hay un punto de incoherencia" en que desde Europa se diga que es "capital utilizar las infraestructuras de una manera más inteligente" y potenciar "las complementariedades" y que luego no participe en el debate sobre el gasoducto MidCat y lo deje "a la decisión de uno o dos países", en referencia a España y Francia.

"Hay un punto de incoherencia cuando Europa destaca que es capital utilizar las infraestructuras de una manera más inteligente y utilizar todas las complementariedades y que es de interés europeo (...) y, sin embargo, luego no participar en ese debate sobre qué es el interés europeo y cómo se resuelven los problemas técnicos o financieros que pueda haber y dejarlo a la decisión de uno o dos países", ha asegurado en el foro 'Ahorrar Energía. Ucrania, cambio climático y sentido común' organizado por el diario 'Infolibre'.

Preguntada acerca de cuáles serán los siguientes pasos en relación con el MidCat, el gasoducto entre España y Francia a través de los Pirineos que conectaría con el centro y el norte de Europa, Ribera ha señalado que "no se trata de hacerle la vida más difícil" al país galo, sino de "invitar a reflexionar a todos" para prepararse de cara al otoño de 2023, el cual ha advertido que también será complicado.

"Dos no se pelean si uno no quiere, pero es muy difícil que dos se pongan de acuerdo si uno no quiere. Y es injusto, porque no es imponer nada a nadie, sino ver cómo se concilia el interés europeo en todo esto", ha añadido.

Francia ha manifestado su rechazo al proyecto, mientras que la Comisión Europea ha evitado respaldarlo abiertamente, cuando este mismo martes el portavoz de Energía del Ejecutivo comunitario, Tim McPhie, aseveró que la Comisión Europea no podía dar una "posición específica" en este momento acerca del proyecto, dado que "hace falta que los Estados miembro y los promotores avancen en el análisis sobre las posibilidades de viabilidad" del mismo.

Sobre las palabras de McPhie, la ministra ha incidido en que contestó a lo que le preguntaban, es decir, si figuraba en la lista de Proyectos de Interés Comunitario --en la cual no se encuentra la infraestructura--, aunque ha insistido en que sí se encuentra en los planes del RepowerEu, un documento adoptado por los jefes de Estado y de Gobierno a propuesta de la Comisión Europea antes del verano.

Además, ha vuelto a señalar que la idea es que la tubería forme parte del corredor ibérico del hidrógeno verde y que se utilice para transportar esta materia prima cuando España produzca excedentes para poder exportarlos.

"Si vamos a anticipar ese corredor ibérico del hidrógeno podemos contar con esa reflexión ya muy avanzada en el entorno del MidCat. Que sea útil, que pueda llegar a tiempo y que pueda tener sentido para el largo plazo, preparado para el hidrógeno", ha aseverado.

"ES ABSURDO VOLVER AL CARBÓN"

En su participación en el foro, en el que respondió a preguntas del público, la ministra también ha recalcado que "es un poco absurdo oír cómo algunos dicen que la solución es volver al carbón" en el marco de la crisis energética actual.

"Ni hay minas ni hay centrales de carbón. No tiene sentido obligar a la industria a acometer inversiones en calderas y motores diferentes, que son del pasado, cuando la realidad es que el problema es de precio, cómo salir de esta con el menor quebranto social e industrial", ha destacado.

En ese sentido, ha abogado por medidas a corto plazo que sean "congruentes" con el medio y el largo plazo, además de acelerar las que tengan una "vocación estructural y de cambio", aunque para ello haya que buscar cómo acompañarlas socialmente o incorporar "flexibilidades adicionales".