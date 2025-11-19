El 46% de los españoles tiene deudas, pero los impagos caen a mínimos históricos, según Kruk

El 46% de los españoles tiene deudas, pero los impagos caen a mínimos históricos, según el IV Observatorio KRUK - KRUK ESPAÑA

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 46% de la población española tiene algún tipo de deuda, una cifra estable respecto al año anterior, aunque los impagos continúan descendiendo y se sitúan en el 32%, el nivel más bajo de toda la serie histórica, con una caída de seis puntos, según las cifras del IV Observatorio de Kruk.

El informe señala que el importe medio de la deuda está actualmente en 36.817 euros y la media de deudas por persona se mantiene en 1,6. Además, releva aspectos "emocionales" sobre las deudas, como por ejemplo, que ocho de cada diez personas se siente motivada a pagarlas, aunque un 44% experimenta estrés por su situación financiera.

Igualmente, Kruk indica que el 50% de las personas endeudadas considera que tener deudas es algo normal para ellas, mientras que un 19% sienten culpa y otro 19%, vergüenza.

Respecto a la situación financiera general, un 46% considera que está igual que hace un año; tres de cada diez personas (30%) no pueden ahorrar porque no llegan a final de mes, y un 37% solo puede reservar entre un 5% y un 10% de su sueldo.

En materia de educación financiera, Kruk señala que más de la mitad de la población (54%) reconoce tener conocimientos bajos o nulos, mientras que un 34% muestra interés en recibir formación.