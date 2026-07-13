Acurio Ventures cierra un fondo de 115 millones centrado en secundarios de fondos de 'venture capital'

Archivo - Los socios de Acurio Ventures: Diego Recondo, Ander Michelena, Kate Cornell y Hugo Mardomingo. - ACURIO VENTURES - Archivo

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La gestora de fondos de 'venture capital' Acurio Ventures ha cerrado el 'Acurio Secondaries I FCR', un fondo con un tamaño de unos 115 millones de euros, por encima del objetivo inicial de captación fijado en 100 millones, que invierte en operaciones del mercado secundario de fondos de 'venture capital' europeos.

Este vehículo tiene el objetivo de invertir en un periodo comprendido entre los 18 y 24 meses, con un enfoque en fondos de 'venture capital' de fases tempranas maduros que cuenten con al menos ocho años de vida.

El objetivo es alcanzar tasas internas de retorno (TIR) por encima del 25% con un retorno neto proyectado de dos veces dinero, según explicó la compañía en un encuentro con medios de comunicación.

En concreto, la operativa de Acurio Ventures se centra en comprar un 10 o un 20% de fondos "donde el gestor no quiere malvender activos y las empresas tienen potencial alcista", con escenarios de desinversión planteados a partir de los 2 o tres años desde cada inversión.

"Nos centramos en operaciones por debajo de los 20 millones de euros", especificó el socio de Acurio Ventures, Diego Recondo, y añadió que prefieren fondos maduros porque "hay menos competencia" y mayor visibilidad de las carteras analizadas.

El fondo atesora una cartera "relevante" tras haber comprometido cerca de 45 millones de euros. Aproximadamente el 30% del capital del nuevo vehículo ha sido aportado por inversores institucionales, mientras que los inversores internacionales representan una cuarta parte del mismo.

La compañía ha avanzado la presencia de "uno de los mayores y más prestigiosos 'endowments' (fondos de dotación) internacionales basado en Estados Unidos" --del que no ha sido desvelado el nombre-- y más de 35 'family offices' y patrimonios familiares de distintos puntos de España, además de emprendedores tecnológicos y planes de pensiones.

Con este vehículo, Acurio Ventures se convierte en la única firma en Europa en operar un fondo centrado en secundarios de fondos de 'venture capital' y ya acumula más de 450 millones de euros en activos bajo gestión que se agrupan en cinco fondos de inversión, tres centrados en inversión directa en 'startups' y otros dos a inversión en fondos de 'venture capital'. Dentro de la cartera directa destacan empresas como Jobandtalent, Indexa Capital, Seedtag o Preply.

FALTA DE LIQUIDEZ Y SALIDAS A BOLSA MENOS ATRACTIVAS

Recondo ha justificado la creación de su programa de secundarios por el auge de este mercado en la última década, que se ha multiplicado por siete, y por la falta de liquidez: "Hemos asistido en los últimos cinco años a un volumen de fusiones y adquisiciones (M&A) menores. Nos hemos encontrado con una falta de liquidez que afecta a los gestores de los fondos y a los inversores".

La compañía asegura que las salidas a Bolsa por debajo de los 1.000 millones de euros "ya no merecen la pena", de ahí que las empresas esperen el doble de tiempo que en períodos anteriores para saltar al parqué, en torno a los 12 años.

"La inversión se ha recuperado con la inteligencia artificial (IA), pero las salidas a Bolsa y el M&A no", apunta el socio de Acurio Ventures, Ander Michelena, que achaca al "pinchazo de la burbuja" en 2022 estas dificultades en el mercado por la subida de la inflación y de los tipos de interés como consecuencia del conflicto en Ucrania.

Sobre la IA, Michelena afirma que existe "una burbuja" en cuanto a las valoraciones en empresas de IA y que la salida a Bolsa de OpenAI será "un buen barómetro" para el sector, puesto que tiene "unas cifras desastrosas".

Por esta razón, la compañía no mantiene en cartera empresas que se dediquen a la IA, pero sí puede incluir algunas que puedan ser beneficiadas por el desarrollo de esta tecnología.