Bank of America recomienda protegerse ante el riesgo de deterioro del crédito europeo por el petróleo

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MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bank of America (BofA) recomienda a los inversores reforzar las coberturas ante el riesgo de un deterioro de los mercados de crédito, especialmente en Europa, ante el repunte del petróleo por encima de los 100 dólares por barril y la persistencia de los riesgos "geopolíticos e inflacionistas".

En un informe publicado este jueves, la entidad estadounidense señala que la volatilidad de los mercados de crédito continúa en niveles muy reducidos pese al incremento de los precios del petróleo, una situación que considera favorable para adquirir protección frente a posibles movimientos adversos.

BofA considera que los riesgos macroeconómicos continúan inclinados a la baja, en un contexto marcado por una inflación que vuelve a aumentar, el encarecimiento de la energía y los alimentos y la persistencia del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que entra en su séptimo mes. Además, apunta a la incertidumbre sobre la respuesta de la Reserva Federal y al aumento de los rendimientos de la deuda pública.

EUROPA, MÁS EXPUESTA

La entidad considera que Europa afronta mayores riesgos que Estados Unidos debido a la mayor vinculación de su ciclo económico con el mercado energético. En este contexto, espera que los diferenciales de crédito europeos tengan un comportamiento peor que los estadounidenses.

El posicionamiento de los inversores también refleja esta divergencia. Mientras en Estados Unidos se ha producido una notable incorporación de posiciones de riesgo, el comportamiento en Europa ha sido más cauteloso.

En este sentido, BofA considera que la combinación de petróleo por encima de los 100 dólares, inflación elevada y riesgos geopolíticos contrasta con unos niveles de volatilidad del crédito todavía comprimidos, lo que incrementa el atractivo de las estrategias de cobertura.