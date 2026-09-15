Bankinter eleva al 3% la remuneración de su cuenta digital, pero solo para nuevos clientes

Archivo - Oficinas de Bankinter en Paseo de la Castellana, a 5 de marzo de 2023, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bankinter ha decidido elevar del 2,5% al 3% la remuneración que ofrece en su cuenta digital, aunque esta mejora solo está disponible para nuevos clientes, según ha afirmado la entidad financiera en un comunicado.

La oferta estará disponible para las contrataciones de nuevos clientes efectuadas entre hoy y el 28 de octubre a través de la app y de la web del banco.

El saldo máximo a remunerar es de 100.000 euros, por lo que un cliente que deposite esa cantidad pobre obtener 3.000 euros brutos en un año. La remuneración es en los saldos a la vista, no en un depósito a plazo fijo, por lo que el dinero sigue disponible.

A la rentabilidad asociada al saldo de la cuenta se añade el incentivo vinculado a la domiciliación de la nómina. Los nuevos clientes que cumplan esa condición podrán recibir hasta 600 euros brutos el primer año, siempre que la nómina o pensión sea mayor de 850 euros.