BBVA eleva un 17% la nueva financiación a pymes y empresas en España en el primer semestre

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha concedido 49.115 millones de euros en nueva financiación a pymes, autónomos y empresas en España durante el primer semestre de 2025, lo que supone un incremento del 17% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado en un comunicado.

Se trata de uno de los segmentos en los que BBVA quiere crecer, razón por la cual también está preparando su OPA sobre Banco Sabadell, entidad especializada en la financiación de pymes.

Igualmente, BBVA resalta que ha consolidado su posición en este negocio, sino por el aumento del crédito, sino también por la captación de nuevos clientes, que ha aumentado un 15,3% en el mismo periodo.

La apuesta por la simplificación de procesos, un modelo de relación cercano y el desarrollo de soluciones digitales son algunas de las estrategias que el banco está utilizando para ganar clientes empresariales.