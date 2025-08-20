BBVA lanza la emisión 'verde' de deuda sénior no preferente a diez años

Archivo - Fachada del edificio ‘La Vela’, en la ciudad del BBVA, a 30 de abril de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo
MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -
BBVA ha acudido este miércoles al mercado para emitir un bono 'verde' de deuda, en formato sénior no preferente, con un vencimiento a diez años, según han informado fuentes financieras a Europa Press.
El bono, emitido en euros, ha partido con un precio de 'midswap' más un diferencial de 135 puntos básicos.
Los bancos encargados de la colocación son BBVA, BNP Paribas, Intesa San Paolo, Natixis y Nomura.
La emisión, cuya amortización se prevé para agosto de 2035, forma parte del plan de financiación del banco para 2025.