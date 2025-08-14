BBVA recurre ante el Supremo la condición del Gobierno para aprobar la OPA a Banco Sabadell

Archivo - El presidente de BBVA, Carlos Torres, durante la jornada sobre Catalunya 'Hacia un crecimiento sostenible', de 'Expansión', en el Recinte Modernista Sant Pau, a 31 de marzo de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha recurrido ante el Tribunal Supremo la condición que impuso el Gobierno para aprobar la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell, que se produjo el pasado mes de junio y que obliga a mantener ambos bancos separados por un periodo de tres años, extensible a cinco.

En concreto, el banco presentó este recurso el pasado 15 de julio, tres semanas después de que el Gobierno anunciara la condición de la operación, según ha adelantando 'El Español' y han confirmado fuentes de la entidad a Europa Press.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))