BlackRock confía en los bonos del Estado a corto plazo, deuda de emergentes y crédito europeo 'high yield'

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MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

BlackRock Investment Institute (BII) se decanta por los bonos del Estado a corto y medio plazo, deuda en moneda local de los mercados emergentes y el crédito europeo dentro del segmento global de alto rendimiento ('high yield') para un horizonte comprendido entre seis y doce meses.

"Nos mostramos más optimistas respecto a los bonos a corto plazo, donde los rendimientos más elevados ofrecen una rentabilidad atractiva con un menor riesgo de duración", indica el jefe de análisis de carteras del BII, Vivek Paul, en su último documento de perspectivas de inversión.

Su posición se basa en que las dudas sobre la sostenibilidad fiscal "llevan a los inversores a exigir una mayor prima de plazo" en el caso de los bonos a más largo plazo.

Paul ha recordado que más del 80% del universo global de bonos ofrece en la actualidad un rendimiento superior al 4%, algo que pueden aprovechar los inversores para "asegurarse unos ingresos sustanciales sin tener que adentrarse necesariamente en los extremos de la curva de rendimientos o del espectro de riesgo crediticio.

No obstante, la firma insiste en la necesidad de ser más selectivos a la hora de asegurar los ingresos: "Este contexto de mayor riesgo en el mercado de bonos y la creación de ganadores y perdedores por parte de la inteligencia artificial (IA) entre las empresas ofrecen a los inversores activos expertos la posibilidad de aprovechar la mayor dispersión existente en el universo de la renta fija", afirmó.

Asimismo, la firma mantiene su preferencia por los activos de renta del mercado privado, incluida infraestructuras, frente a los activos de crecimiento del mercado privado.