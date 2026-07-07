BlackRock escoge a España como "país preferido" para invertir en renta variable por su crecimiento económico

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MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

BlackRock ha situado a España como principal país para invertir en renta variable gracias a su crecimiento económico interno, "el más sólido de la región", de cara a la segunda mitad del 2026.

"España sigue siendo nuestro país preferido para la exposición a la renta variable. Aunque las valoraciones parecen menos atractivas en comparación con otros países, su crecimiento interno sigue siendo el más sólido de la región", señala la entidad en sus perspectivas correspondientes al segundo semestre del 2026.

Dentro de sus apuestas en renta variable, BlackRock ha identificado a la Bolsa española junto al sector financiero, infraestructuras, industrial y de materiales a nivel mundial.

La gestora especifica que Europa está reforzando la "resiliencia" en áreas críticas de la economía mientras que Estados Unidos continúa situado en el epicentro de la inversión en inteligencia artificial y China domina ciertos aspectos de la transición energética y la inteligencia artificial física.

"Consideramos que este cambio de 'justo a tiempo' a 'por si acaso' es uno de los temas de inversión más importantes de la región. Este cambio está creando un ciclo de inversión de varios años centrado en cuatro áreas: defensa, energía, tecnología y capital. El denominador común: la necesidad de reducir las vulnerabilidades, reforzar la seguridad y fomentar un mayor crecimiento", explica sobre la posición europea.

Con todo, la gestora mantendrá una posición neutral en Europa: "Para que Europa obtenga un rendimiento superior, sería necesario que se adoptaran políticas más favorables para las empresas y que los mercados de capitales se profundizaran".

En cambio, opta por una posición sobreponderada respecto a Estados Unidos que justifica por los "sólidos resultados empresariales", impulsados por el desarrollo de la inteligencia artificial y un contexto macroeconómico favorable.

Para el resto de mercados, tanto emergentes como Japón o China, prefiere una posición también neutral de cara al segundo semestre del ejercicio, si bien identifica oportunidades de construcción de infraestructuras en Latinoamérica por el desarrollo de la inteligencia artificial.

Respecto al gasto en defensa, BlackRock afirma que los resultados "dependerán de la rapidez y la calidad de la inversión de capital" en un contexto en el que la atención política de países clave, como España, Francia e Italia, "se desvíe hacia las elecciones generales".

Asimismo, la firma ve oportunidad de inversión en renta variable estadounidense, como las infraestructuras, ligada a la inteligencia artificial, la inversión activa y en sectores con cuellos de botella.

"Los controles a la exportación, las restricciones de acceso a los modelos y las limitaciones en la concesión de permisos pueden ralentizar la adopción o cambiar quién se queda con el valor", indica sobre la inteligencia artificial.

En cuanto a la renta fija, BlackRock mantiene una posición sobreponderada en bonos a corto y medio plazo de Europa porque los mercados están descontando unos tipos de interés restrictivos del entorno del 3% durante varios años. "Creemos que eso es excesivo", apunta en el informa.