La Bolsa de Hong Kong relaja sus normas para ser más competitiva y atraer más OPV

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MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Bolsa de Valores de Hong Kong introducirá una serie de reformas en sus requisitos de cotización con el objetivo de aumentar su competitividad a nivel global, incluyendo la exigencia de menores umbrales de capitalización, así como la ampliación de los mecanismos de confidencialidad para las empresas que preparan su salto al parqué.

"Esta reforma representa un paso fundamental para mejorar la flexibilidad y la diversidad del régimen de cotización de Hong Kong, garantizando que siga siendo adecuado para un entorno global cada vez más competitivo", ha asegurado la directora de Cotizaciones de HKEX, Katherine Ng.

La Bolsa de Hong Kong, que recibió 73 respuestas de un amplio abanico de participantes, ha informado de que extenderá la opción de presentación de informes confidenciales a todos los nuevos solicitantes de negociación de acciones, algo que, hasta ahora, solo está disponible para solicitantes elegibles de cotización secundaria, empresas de biotecnología y empresas de tecnología especializada.

Asimismo, se reducirán los umbrales de capitalización de capitalización de mercado exigidos, hasta 20.000 millones de dólares hongkoneses (2.240 millones de euros) o 6.000 millones de dólares hongkoneses (671 millones de euros) e ingresos del último ejercicio financiero de 600 millones de dólares de Hong Kong (67 millones de euros).

En la actualidad se establece un umbral de al menos 40.000 millones de dólares hongkoneses (4.475 millones de euros) o de al menos 10.000 millones de dólares hongkoneses (1.119 millones de euros) e ingresos anuales de al menos 1.000 millones de dólares de Hong Kong (112 millones de euros).

Por otro lado, el rector del mercado de Hong Kong ampliará el alcance de las empresas tecnológicas que se presumen innovadoras, frente a la posición actual que presume dicha condición para aquellos solicitantes que sean empresas de biotecnología o empresas de tecnología especializada.

"Al ampliar el acceso a nuestros mercados de capitales, manteniendo al mismo tiempo una sólida gobernanza corporativa y la protección de los inversores, permitimos que una gama más amplia de empresas de alta calidad coticen en Hong Kong", ha añadido Katherine Ng.