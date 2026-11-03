Botín (Santander) reclama un mayor crecimiento para Europa para afrontar retos como la defensa

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MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha reclamado para Europa un mayor crecimiento para poder afrontar retos como la defensa, las pensiones o la transición climática.

"Tenemos muchos deberes, y no es algo que el sector privado podamos hacer solo. Tampoco es algo que los gobiernos puedan hacer solos", ha subrayado Botín durante su intervención en la Conferencia Internacional de Banca que está celebrando Banco Santander este martes. "Tenemos muchos menos colchones de los que teníamos antes", ha apostillado.

El objetivo tiene que ser que el bajo crecimiento se enquiste. Botín ha apuntado a que las prioridades estratégicas pasan por la inversión en datos e inteligencia artificial; en las redes del sistema energético, en viviendas asequibles y en la propia defensa.

La presidenta de Santander ha recordado la importancia del sector financiero en Europa, que otorga el 75% de la financiación a empresas y más del 90% para las familias. Sin embargo, Botín ha recordado que los bancos todavía podrían aumentar su 'potencia de fuego'.

Según cálculos de la Federación Bancaria Europea, los bancos europeos podrían prestar hasta 4,1 billones de euros adicionales en financiación si liberan capital en 273.000 millones de euros. Esta cifra es el capital que tienen los bancos por encima de lo que marca la regulación, pero que está 'aparcado' por los añadidos de los supervisores.

Como nota positiva, Botín ha indicado que "los hogares europeos ahorran", ya que disponen de una riqueza financiera neta de 32 billones de euros. No obstante, de los 600.000 millones de euros de ahorro que se suma cada año, la mitad se traslada al extranjero, sobre todo a Estados Unidos. El objetivo, para la presidenta de Santander, es retener una parte de ese ahorro para que se invierta en Europa.

Respecto a la IA, Botín ha subrayado que "va a necesitar marcos" regulatorios. "Lo que decimos es que los mismos riesgos deberían tener las mismas reglas", ha enfatizado.

En todo caso, la banquera considera que Europa "tiene todo lo que hace falta para tener éxito". Así, considera que lo único que hay que hacer es "realizar acciones y tomar decisiones valientes".