Buenaventura (CNMV) defiende la normativa actual para acotar el riesgo sistémico de fondos de inversión

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha defendido este martes la regulación actual para acotar los riesgos sistémicos que puedan propiciar los fondos de inversión sobre la estabilidad financiera en su conjunto.

"Los fondos de inversión en Europa y en España están sometidos a una regulación muy sólida, muy consolidada y a una supervisión constante; además ofrecen transparencia continua sobre el valor de sus carteras", ha señalado el jefe del supervisor bursátil en el discurso inaugural de una jornada de gestión de activos celebrada en la Universidad Pontificia de Comillas.

"Nadie niega que cualquier parcela del sector financiero puede tener implicaciones en términos de riesgo sistémico", ha apuntado Buenaventura para seguidamente señalar que en el caso de los fondos de inversión "tenemos elementos para acotar ese riesgo sistémico".

Entrando al detalle de un debate latente en Europa, Buenaventura se ha mostrado contrario a las posiciones de exigencias de colchones de liquidez obligatorios o el refuerzo de requisitos de capital para las gestoras de activos, parámetros que sí son habituales en la banca.

"Yo creo que ninguna de esas dos medidas son sensatas ni abordan los problemas reales del sector", ha apostillado.

Con todo, ha hecho una enumeración de elementos para reconocer riesgos y gestionarlos: las herramientas de gestión de la liquidez, de las cuales hay en España una guía técnica en España desde hace tres años; un ajuste estricto a la hora de diseñar los productos entre la liquidez de los activos subyacentes en los que va a invertir el producto y la liquidez que se ofrece en los reembolsos a los inversores y, finalmente, un control del apalancamiento de los vehículos.

"Si operamos sobre estas tres variables, podemos acotar gran parte de esos riesgos para la estabilidad financiera que puedan surgir del sector de la inversión en Europa", ha rematado.

"NO HAY COMPETENCIA PERFECTA"

Sobre el ecosistema de inversión, Buenaventura ha constatado que no existe aún "un nivel de competencia perfecta", en tanto que para él esta coyuntura se explica principalmente por la información imperfecta que reciben los ciudadanos y los costes de transacción asociados al cambio de entidades y las complejidades en el ámbito de la portabilidad.

"Para que haya una mayor competencia efectiva y para que los mecanismos de esa competencia incidan de forma más directa en el nivel de comisiones y precios de los productos que soportan los inversores, las soluciones del tipo tecnológico pueden ser tan o más relevantes que cualquier solución regulatoria, legislativa o supervisora que se nos pueda ocurrir a la hora de abordar este problema", ha indicado Buenaventura sobre esta discusión que está abierta y que se aborda en algunos puntos en torno a la tramitación en Europa de la Estrategia de Inversión Minorista (RIS, en inglés).

Siguiendo con asuntos de escala europea, Buenaventura ha expresado sus reticencias de cara a la creación de un supervisor bursátil europeo.

"Un supervisor único puede ser positivo para ciertos subsectores del sector financiero, ciertos tipos de participantes, por ejemplo, algunas infraestructuras [...] para el ámbito de fondos no me parece imprescindible", ha apuntado para seguidamente poner el foco en que han comprobado que "el supervisor único 'per se' no fomenta la integración como si fuese una herramienta mágica".

Ligado a esto, Buenaventura se ha mostrado contrario a dar incentivos fiscales a aquellos vehículos que sólo inviertan en empresas europeas pues es un "arma de doble filo": "En una competición de incentivos de ese estilo, si se extendiese a otras zonas económicas, yo creo que Europa tendría más que perder que ganar", ha señalado sobre esa idea discutida por algunos actores en Francia.

LA EDUCACIÓN FINANCIERA COMO ASIGNATURA PENDIENTE

Por otra parte, Buenaventura ha desgranado en buena parte de su alocución que hay una "asignatura pendiente" en el sentido de "la necesidad de trabajar conjuntamente con el ánimo de incrementar los conocimientos financieros de la población, el nivel de cultura y educación financiera, y por tanto, que los españoles puedan tomar decisiones de inversión más ajustadas a sus necesidades en cada momento".

El jefe de la CNMV ha llegado a esa conclusión tras haber establecido un diagnóstico del que asoma un inversor español promedio caracterizado por ser "marcadamente conservador", tanto en los instrumentos como en la atribución de riesgos y la forma en la que eligen sus inversiones.

Asociado a esto, y en pro de apoyar el desarrollo de los mercados de valores, Buenaventura ha argumentado que la inversión en renta variable es "la única que es capaz de conseguir, a muy largo plazo, rendimientos reales positivos" compatibles con las necesidades de ahorro como sería el caso de la jubilación.

Previamente, Buenaventura ha señalado que tres cuartas partes de las carteras españolas están ubicadas geográficamente en mercados extranjeros y que, por tipos de activos, la mitad es renta fija y sólo una cuarta parte refleja exposición a renta variable.

"Además, tenemos un problema dentro de Europa, que es que queremos que los mercados de valores sirvan para financiar la transición digital, la transición ecológica y, en conjunto, la innovación", ha englobado el presidente de la CNMV para traer a colación "esas inversiones tan brutales que tenemos por delante y que el informe Draghi ha cifrado en 800.000 millones de euros".