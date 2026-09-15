La CNMV reivindica el "control humano" en el uso de herramientas digitales en los mercados financieros

Archivo - El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio. - APIE - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, ha puesto en valor la participación humana en el uso de la tecnología aplicada a los mercados financieros, y para ello, ha instado al sector a trabajar "de forma consensuada".

"Es fundamental que el control humano sea, en última instancia, el determinante para tomar las decisiones en un sentido o en otro, como desarrollar una tecnología o invertir aquí o allí", declaró durante su intervención en la IX edición del Foro 'Activos digitales' organizado por 'El Confidencial'.

No obstante, San Basilio ha subrayado que los activos digitales cuentan con unas ventajas muy claras "si se miran más allá de las criptomonedas", facilitan la toma de decisiones y su uso contribuirá "a que los mercados sean más competitivos".

"La inteligencia artificial vendrá a reforzar los procesos de innovación al mundo de los activos digitales", apostilló, y citó como ejemplos que se beneficiarán de esta tecnología por la mayor agilidad, rapidez y abaratamiento los procedimientos de emisiones, los pagos transfronterizos y el proceso de contratación y postcontratación.

En paralelo, el presidente del supervisor bursátil recordó que su uso es "marginal": en la Unión Europea solo hay cinco firmas registradas en la tecnología de registro distribuido (DLT) --una de ellas española-- y la tokenización en España solo alcanza a 21 emisiones con un valor total de 70 millones de euros.

Esto se debe, según San Basilio, a que el marco regulatorio "ha sido bastante controlador hasta ahora", con límites como que el techo de valor total de mercado para los instrumentos tokenizados en una plataforma del régimen DLT no pueda superar los 6.000 millones de euros. La Bolsa española, en comparación, cuenta con una capitalización total de 1,7 billones de euros.

"Son entornos más de prueba que de crecimiento", esgrimió San Basilio, de ahí que en Bruselas se esté planteando en los últimos meses elevar o incluso eliminar el límite de capitalización. "Solo de esta manera se justificarán inversiones ambiciosas", agregó.