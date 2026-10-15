Feijóo da su apoyo a Hernández de Cos para presidir el BCE, una candidatura que también avala Pedro Sánchez

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, a 26 de junio de 2025, en Bruselas (Bélgica). - David Mudarra / Partido Popular - Archivo

BRUSELAS, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado este jueves su apoyo al exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos como candidato a suceder a Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE), coincidiendo así con la posición del Gobierno de Pedro Sánchez, que también ha respaldado al economista español para ocupar la presidencia de la institución monetaria.

"Yo no solo propongo a un candidato español, yo propongo a un presidente que sea capaz de garantizar la solvencia y la viabilidad del euro. Y, en mi opinión, Pablo Hernández de Cos es la persona adecuada", ha afirmado en declaraciones a los medios en Bruselas, tras participar en la reunión de líderes del Partido Popular Europeo (PPE) previa al Consejo Europeo que se celebra este jueves y viernes.

El líder de la oposición ha defendido que, tras el "buen desempeño" de Lagarde al frente del BCE, Europa necesita un relevo "solvente", con "experiencia" y que sea un "economista reputado", además de contar con la "templanza" necesaria para afrontar un momento "muy difícil" para la economía europea y la gestión de la institución monetaria, cualidades que, a su juicio, reúne el aspirante español al cargo.

"No he visto un mejor currículum que este", ha asegurado el dirigente 'popular', que ha destacado su trayectoria al frente del Banco de España y su experiencia en el Banco de Pagos Internacionales (BPI), que dirige actualmente, por lo que considera que sería un "muy buen candidato" no solo para España, sino también para el conjunto de Europa.

Su respaldo coincide así con el expresado previamente por el Ejecutivo de Sánchez, que también ha situado a Hernández de Cos entre los perfiles mejor preparados para suceder a Lagarde cuando concluya su mandato en octubre de 2027, aunque su elección dependerá de las negociaciones entre los gobiernos europeos.

ACUSA A SÁNCHEZ DE DETERIORAR LA CREDIBILIDAD DE ESPAÑA EN EUROPA

Por otro lado, Feijóo ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber convertido a España en un "problema" para la UE y de deteriorar su credibilidad entre los socios comunitarios, por lo que se ha comprometido a recuperar la confianza de las instituciones europeas si llega a La Moncloa tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"España volverá a ser un país previsible, un país sólido y un país en quien confiar", ha prometido, además de asegurar el respaldo de los dirigentes del PPE a un cambio político en España que, según ha defendido, sería positivo tanto para el país como para el conjunto del bloque.

En este sentido, ha criticado que Sánchez haya utilizado la política exterior para mantener sus "objetivos partidistas domésticos" y sostener su coalición de Gobierno, una estrategia que, a su juicio, ha perjudicado la posición internacional de España y ha debilitado sus alianzas tradicionales.

"España debe volver a ocupar la posición internacional que le corresponde", ha reivindicado Feijóo, que ha abogado por recuperar los "consensos rotos", fortalecer las alianzas que considera debilitadas y reconducir las relaciones internacionales con "seriedad, coherencia y sentido de Estado".

Asimismo, ha asegurado que ha sido testigo del "deterioro de la imagen de España en las instituciones europeas" entre 2022 y 2026 y ha defendido que un eventual Gobierno del PP permitiría recuperar la reputación internacional del país y volver a participar activamente en las decisiones comunitarias.

"Hoy España no participa en las decisiones, ha destruido sus alianzas y, por tanto, no es respetada. Dicho de otro modo, en política exterior conviene no confundir la importancia con la extravagancia. Y la política exterior española se ha convertido en una extravagancia", ha lamentado.

Frente a ello, Feijóo ha garantizado que, si gana las próximas elecciones, España volverá a coincidir con sus socios europeos en cuestiones fundamentales como la inmigración, la seguridad, la defensa de las fronteras, la competitividad económica y la política energética, además de reforzar su compromiso con el Estado de Derecho.

"Vamos a coincidir con la Unión Europea en los asuntos básicos", ha insistido el dirigente popular, quien también ha defendido una política exterior respaldada por las Cortes Generales y basada en una diplomacia que permita "participar en las decisiones, construir alianzas y ser respetado".

En este contexto, ha reiterado su compromiso con Ucrania frente a la invasión rusa y ha asegurado que su política exterior estará alineada "con los socios europeos y los aliados históricos de España".