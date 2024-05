González-Bueno resalta la unanimidad política "completa" en el rechazo a la OPA de BBVA sobre Sabadell

Defiende que la operación planteada por BBVA "no es el mismo caso" que la fusión entre CaixaBank y Bankia



MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha resaltado este lunes la "unanimidad completa" que hay en la política española, "no solo en Cataluña", a la OPA de carácter hostil que BBVA ha lanzado sobre su entidad.

"Yo creo que es el único caso, junto con Ponle Freno, en el que hay unanimidad completa, pero no solo en Cataluña. Es que el propio Feijóo [en referencia al presidente del PP] ha declarado que no entiende que haya motivo suficientes para autorizar una fusión entre dos bancos que funcionan perfectamente y, sobre todo, cuando uno está tan imbricado entre las pymes", ha señalado en concreto en una entrevista realizada por el programa de Antena3, 'Espejo Público', y recogida por Europa Press.

El CEO del Sabadell ha afirmado que el proceso de OPA hostil de BBVA sobre la entidad de origen catalán supone un momento "muy especial" en el que está en juego "la supervivencia de un banco mediano" y él confía en que será lo que prevalecerá.

"Sabadell es un gran banco, una de cada dos pymes en España es cliente de Sabadell, que tienen 16 millones de trabajadores, suponen el 66% del empleo en España. Y las pymes necesitan varios bancos, no es como se pide una hipoteca o cuando se tiene una cuenta corriente [...]. Esto es mucho más relevante, porque las pymes necesitan uno, dos, tres o cuatro bancos porque utilizan distintos productos en cada ocasión, entonces es muy importante la supervivencia", ha defendido.

Sobre la situación de competencia que surgiría de esta operación, González-Bueno se ha mostrado prudente al señalar que esta cuestión es decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Sin embargo, ha señalado que este caso es "muy distinto" al de la fusión entre CaixaBank y Bankia: "No tiene nada que ver, porque Bankia era, sobre todo, un banco de particulares, donde con un producto tienen suficiente", ha explicado.

Además, ha señalado que la CNMC analizará la operación de fusión sobre la situación actual de competencia, y no la que había previamente a la fusión entre CaixaBank y Bankia.

También ha comentado que hasta que se lance la OPA sobre los accionistas de Sabadell propiamente dicha, que podría producirse en noviembre o más tarde, queda "muchísimo tiempo", que será de "sosiego" y de "seguir trabajando ordenadamente".

"Hay dos fases totalmente diferenciadas. Una primera fase, que es la de la OPA, que ocurrirá aproximadamente alrededor de noviembre, o puede que se retrase todavía más, y en ese momento los accionistas decidirán si ceden sus acciones de Sabadell a BBVA y las canjean", ha indicado.

"Luego, posiblemente porque todavía no se haya producido ese evento, tendrá que decidir la CNMC que, posiblemente, o no, pondrá restricciones importantes a ese siguiente paso que es la fusión. Nos podemos encontrar con que sigamos independientes [en referencia a Sabadell] y que la OPA no tenga la aceptación suficiente, nos podemos encontrar con que BBVA sea propietario del Banco Sabadell y nos podemos encontrar con un BBVA fusionado con Sabadell", ha explicado.

"MUCHÍSIMO AFECTO" DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS

También ha señalado que Sabadell está "siempre" en contacto permanente con sus accionistas, tanto institucionales como minoristas, sus clientes y trabajadores.

"Entre los accionistas minoristas, que son casi el 50% [del accionariado] lo que hay es muchísimo afecto al banco. Es un banco un poco raro. Las entidades, todos lo sabemos, tampoco son santo de devoción de todo el mundo. Pero el Sabadell es un poco especial y me ha gustado mucho descubrirlo a lo largo de estos años, los afectos que ha tenido", ha asegurado el consejero delegado, quien arribó a la entidad a comienzos de 2021, tras fracasar a finales de 2020 la primera tentativa de BBVA de fusionarse con Sabadell.

En cuanto al impacto de esta operación sobre la plantilla, González-Bueno ha recordado que BBVA ha anunciado ya una reducción de costes del 40%, que él ha elevado al 50%. Ha contabilizado en 13.500 los empleados que forman su entidad y ha señalado que también se crea empleo indirecto.

Así, ha indicado que esta operación tendría "lógicamente" un impacto sobre el empleo y también sobre el crédito. "Pero si me permite, y esto es una opinión subjetiva, yo creo que no va a ocurrir", ha manifestado, antes de señalar que la operativa en la entidad sigue su curso normal o que, incluso, funciona "mejor que nunca".

BAJADA DE TIPOS

Preguntado por la posible bajada de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE), González-Bueno sí cree que se producirá el primer recorte en la próxima reunión, del 6 de junio, aunque ha explicado que la reducción de los tipos será "progresiva", de tal manera que seguirán siendo positivos, pero más bajos.

Ha afirmado que la economía española "va bien", mejor que la europea, después de que durante la pandemia de Covid-19 se hicieran las cosas "muy bien", lo que ha permitido una recuperación y una pérdida "menor de empleo". En cambio, ahora lo necesario es "fortalecer la inversión", tanto de particulares, como en las pymes, segmentos que ya están mostrando señales de recuperación tras las caídas del año pasado.

Sobre el impuesto a la banca, González-Bueno cree que las cosas extraordinarias "no parece que deban ser permanentes". "¿Extraordinario y permanente? Parece que es una contradicción en sus propios términos", ha declarado.

Por último, ha evitado pronunciarse sobre el posible trasladado de la sede de Sabadell desde Alicante, en la Comunidad Valenciana, a Sant Cugat, en Cataluña. "Cada cosa tiene su momento y el momento de hacer reflexiones de ese tipo no es ahora. Nosotros lo que hemos dicho es que vamos a permanecer exactamente en el rumbo en el que veníamos y no nos vamos a dejar distraer por la OPA", ha concluido.