Lagarde dejará la presidencia del BCE en febrero de 2027

08 October 2026, Luxembourg: President of the European Central Bank Christine Lagarde waves to the media upon her arrival to attend the meeting of Eurozone Finance Ministers (Eurogroup) in Luxembourg. Photo: Lilli Förter/dpa - Lilli Förter/dpa

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha anunciado este jueves que dejará el cargo el 7 de febrero de 2027.

"Acabo de informar a mis colegas de que dejaré mi cargo como presidenta del BCE el 7 de febrero de 2027", ha anunciado la francesa a través de redes sociales.

"Ha sido un gran orgullo servir a esta institución. Agradezco a todos los que me han apoyado durante estos siete años, ha añadido.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))