Polonia subirá el impuesto de sociedades a la banca y el sector se desploma en bolsa

El Ministerio de Finanzas asegura que no planea aumentar la tributación de las reservas de los bancos

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Polonia tiene previsto elevar en 2026 al 30% el impuesto de sociedades para las entidades bancarias, frente al 19% actual, para reducirlo gradualmente en los años siguientes hasta un gravamen del 23% en 2028, lo que contribuirá a ayudar a financiar las mayores necesidades de gasto en sanidad y defensa.

El Ministerio de Finanzas de Polonia indicó a última hora del jueves que el proyecto de ley para aumentar el tipo impositivo del impuesto sobre la renta de sociedades (de la banca, así como para la reducción en el caso de ciertas instituciones financieras, se incluyó en la agenda de trabajo del consejo de ministros.

En concreto, el Ministerio prevé que el tipo impositivo objetivo del impuesto sobre la renta de sociedades para los bancos sea del 30% en 2026, frente al 19% actual, bajando al 26% en 2027 y al 23% a partir de 2028.

De este modo, estima que los cambios generarán un aumento de la recaudación del impuesto sobre la renta de sociedades de aproximadamente 6.500 millones de zlotys (1.528 millones de euros) en 2026 y que se generen en total más de 20.000 millones de zlotys (4.700 millones de euros) para el presupuesto durante los próximos 10 años, "lo que representa una importante contribución del sector bancario a la financiación de los gastos del presupuesto estatal, en particular las mayores necesidades en seguridad y sanidad".

Por otro lado, el Ministerio de Finanzas de Polonia ha asegurado este viernes que no está trabajando actualmente en la solución considerada anteriormente "relativa a la tributación de las reservas obligatorias mantenidas en el Banco Nacional de Polonia".

El índice selectivo WIG20 de la Bolsa de Varsovia registraba fuertes descensos desde la apertura, llegando a caer más de un 4%, con los valores del sector bancario polaco cayendo entre un 7% y un 9%.

De tal modo, Bank Polska Kasa Opieki cedía a media sesión un 9,9%; Alior Bank un 9,7%; PKO Bank un 9,5%; mBank un 7,7%; y Santander Bank Polska un 6,5%.