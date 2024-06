Sabadell y BBVA caen casi un 5% ante las incertidumbres del mercado

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell y BBVA eran los dos bancos que lideraban los descensos en Bolsa este martes en una jornada marcadamente bajista para los mercados y a menos de dos días de conocer la nueva senda para los tipos de interés que marque el Banco Central Europeo (BCE).

En concreto, Banco Sabadell cotizaba hacia las 11.00 horas en los 1,823 euros, un 5,22% menos que al cierre del lunes. BBVA registraba un descenso del 4,55%, hasta los 9,326 euros.

Aunque los descensos de estas dos entidades eran los más notables, no han sido los únicos. CaixaBank caía un 4,46%, mientras que Unicaja se dejaba un 4,13%; Bankinter, un 3,43%; y Santander, un 2,60%.

La incertidumbre respecto a los tipos de interés se une en el caso particular de BBVA y Sabadell con la reciente victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones de México, tal y como avanzaban las encuestas. Aunque no ha habido pronunciamiento oficial por parte de la candidata, hace pocos días el diario 'Financial Times' avanzaba que el Ejecutivo mexicano barajaba la creación de un impuesto especial sobre las entidades de crédito.

México es una región especialmente relevante para BBVA, ya que allí genera la mayor parte de sus beneficios. Santander también tiene negocio en el país, aunque su 'mix' geográfico está más diversificado que su competidor.

De momento, el proceso de aprobación de la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Sabadell sigue el curso marcado, ya que será un proceso de varios meses. La OPA en sí todavía no se ha lanzado, ya que necesita la autorización del Banco Central Europeo (BCE) y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En paralelo, ayer BBVA ya remitió la operación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), según adelantó Europa Press.