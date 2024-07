Sabadell no descarta dar dividendos extraordinarios para distribuir el exceso de capital por encima del 13%

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, no ha descartado la posibilidad de abonar pagos extraordinarios que permitan distribuir a sus accionistas todo el exceso de capital que el banco genere por encima del 13% de CET1, tal y como se había comprometido la entidad antes siquiera de conocerse la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de carácter hostil que BBVA anunció a principios de mayo.

En una entrevista con Europa Press, preguntado por el límite que establece el Real Decreto que regula el régimen de OPAs para repartir dividendos extraordinarios, González-Bueno ha explicado que el límite está en las recompras de acciones y en un cambio "radical" de la política de remuneración al accionista, defendiendo, en cambio, que Sabadell cuenta con una política "claramente definida".

Este pasado martes, coincidiendo con la presentación de resultados del primer semestre --cuando Sabadell ganó 791 millones de euros, un 40,3% más-- el banco anunció que subía su previsión de remuneración en el periodo 2024-2025 de 2.400 a 2.900 millones de euros, elevando así el 'pay out' del 50% al 60%, e insinuaba la posibilidad de que estos pagos fuesen todavía mayores ante la buena marcha del negocio.

Recordaba, además, el compromiso que el banco trasladó el pasado mes de febrero, cuando presentó sus resultados anuales, de repartir todo exceso de capital por encima del 13% de CET1, de tal forma que el banco defiende que la política de remuneración ya estaba definida antes de la OPA.

"Repartiremos lo que esté por encima del 13% si lo aprueba la junta. No hay una limitación. No existe esa restricción de que lo máximo que podemos repartir es el 60% de los beneficios del año", ha explicado en la entrevista, realizada tras la presentación de resultados.

En cambio, ha explicado que sí existe limitación a la hora de realizar recompras de acciones durante el periodo de OPA sin una aprobación específica de la junta de accionistas y del Banco Central Europeo (BCE).

LA CNMV TIENE MECANISMOS PARA ESPERAR A LA CNMC

Sobre el proceso de autorizaciones que BBVA necesita para lanzar la OPA, especialmente las de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), González-Bueno ha señalado que la CNMV tiene "mecanismos" para poder esperar a la resolución de la CNMC y permitir la apertura del plazo de aceptación contando ya con las condiciones que se impongan por la parte de Competencia, aunque ha aclarado que la decisión será plenamente del supervisor financiero.

Sin embargo, ha defendido que el "sentido común" indica que lo "deseable" sería que los accionistas de Sabadell contasen con la máxima información posible antes de decidir si acuden a la OPA, por lo que lo ideal sería tener la resolución de la CNMC y que, en caso de acudir a fase 2 y se pongan compromisos, condiciones o se prohíba la operación, también se cuente con la resolución del Gobierno antes del lanzamiento de la OPA.

"Creo que sería deseable, desde el punto de vista de transparencia, (contar con la resolución de la CNMC), para que los accionistas tuviesen la máxima información. No la van a poder tener toda, porque la decisión de si hay fusión o no es posterior. Suficiente indefinición existe ya al no saber si habrá fusión posterior o no como para que no sea deseable que todo lo que se pudiese aclarar se aclarase antes del canje", ha sostenido el consejero delegado del Sabadell.

Además, cree que esta situación sería incluso la deseable para el propio consejo de BBVA, que, "como todos los consejos y con toda la profesionalidad, vela por los mejores intereses de sus accionistas".

En este sentido, también ha considerado "muy importante" que en el folleto de la OPA, y que actualmente está siendo revisado por la CNMV, se aclaren cuáles serían los costes y las sinergias en caso de que no hubiera fusión, puesto que estas partidas serán "necesariamente mucho más restrictivas" que las defendidas por BBVA en el momento del anuncio de la operación.

Asimismo, se ha mostrado convencido de que las sinergias procederán también de despidos, en contraposición a lo defendido por el presidente de BBVA, Carlos Torres, quien ha sostenido que la mayor parte de los ahorros procederán de gastos generales y tecnología.

En concreto, y hasta ahora, BBVA ha defendido que la OPA y la fusión conllevarían unas sinergias de costes de 850 millones de euros en tres años. De esta cifra, 100 millones de euros se corresponderán con unos menores costes de financiación, mientras que los 750 millones de euros restantes procederían de tecnología y gastos generales, y no de ahorros de personal.

Para lograr estos ahorros, BBVA tendría que asumir un coste de reestructuración de 1.450 millones de euros, que se incluiría en el impacto de capital de 30 puntos básicos que ha cuantificado desde el anuncio de la operación y que, sin embargo, no incluye el coste de ruptura de las 'joint ventures'.

"NO PARECE QUE EN ESTE RÍO REVUELTO NOS ESTÉN PESCANDO"

Preguntado por las declaraciones que han realizando tanto la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, como el consejero delegado de Santander, Héctor Grisi, sobre la posibilidad de que puedan captar negocio por la situación de OPA de BBVA y Sabadell, González-Bueno cree que se refieren a las situaciones en las que se inician procesos de fusión y en las que los bancos no pasan por su mejor momento debido a la integración de sistemas, la incertidumbre de la plantilla y la confusión de los clientes.

"En caso de que se produzca la OPA y la fusión, porque si hay OPA y no hay fusión tampoco se produce ese momento de confusión, ahí es donde normalmente las entidades financieras están especialmente pendientes de los clientes de ambos bancos, del opante, pero sobre todo del opado o del adquirido [...] porque hay un momento de debilidad", ha relatado.

Sin embargo, considera que Sabadell no está pasando por ese momento y ha señalado los crecimientos en volúmenes y actividad que ha registrado el banco en el segundo trimestre, con un crecimiento del 'stock' crediticio del 3% en variación trimestral, que es "una barbaridad", o del 60% en producción de hipotecas y del 35% en pymes frente al mismo periodo de 2023.

"No parece que en este río revuelto nos estén pescando", ha apostillado en referencia a la frase que el miércoles pronunció el CEO de Santander, Héctor Grisi, de que "a río revuelto, ganancia de pescadores".

DESCARTA TRANSACCIONES "ANÓMALAS"

Durante la entrevista, el CEO de Sabadell ha vuelto a sacar pecho de los resultados que la entidad que dirige ha cosechado durante el primer semestre, así como del compromiso que sus trabajadores están mostrando durante este periodo afectado por la OPA.

De hecho, ha explicado que la evolución del negocio y su reflejo en las cuentas son los principales mecanismos de defensa del banco frente a la operación de BBVA, descartando la posibilidad de que surja un 'caballero blanco' que entre en la pugna por adquirir Sabadell, teniendo en cuenta que las entidades españolas que podrían hacerlo --CaixaBank y Santander-- tendrían los mismos problemas de concentración y rechazo social que BBVA.

"Somos muy rigurosos, estamos dedicados a la creación de valor y a demostrar a los accionistas que este proyecto en solitario tiene mucho valor, pero la decisión es suya y no vamos a hacer ninguna 'poison pill' --una técnica de defensa contra OPAs-- ni transacciones anómalas que puedan complicar la operación", ha señalado al respecto.