San Basilio (CNMV) avanza que el nuevo Código de Buen Gobierno de 2027 de las cotizadas afrontará la IA

Archivo - El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, ha adelantado este martes que el nuevo Código de Buen Gobierno para las sociedades cotizadas en el que está trabajando el supervisor bursátil afrontará el tema de la Inteligencia Artificial (IA).

"Los altos estándares se deben concentrar en los elementos fundamentales. Queremos que la versión actualizada del Código no verse solo sobre los temas que ya están consolidados y sabidos, sino que diga más sobre los nuevos que también son relevantes como la IA", ha avanzado san Basilio.

En este sentido, el máximo responsable del supervisor ha explicado que el organismo cuenta con un grupo de trabajo para abordar la renovación en el que están representados distintos agentes de los mercados de valores --emisores, inversores, sector público, entre otros--. Así, en esta primera mitad del año, ha reconocido que ya se han debatido "posibles mejoras" y ha adelantado encuentros para continuar en el desarrollo del Código.

"Pasado mañana tenemos una nueva reunión para analizar el primer borrador y esperamos tener un nuevo texto en septiembre, hacer algún contraste con otras partes implicadas del mercado de valores para hacer los últimos ajustes, llevar a cabo una consulta pública y finalmente tener el código actualizado para 2027", ha especificado el presidente durante su intervención en el 'Foro de Gobierno Corporativo y del Consejo' organizado por KPMG, AON y El Mundo.

Pese a la proyectada mejora que la CNMV está acometiendo en este ámbito, el responsable de la institución ha matizado que "no hay ninguna parte del actual Código que haga que ya no sea valido".

Asimismo, San Basilio ha indicado que, desde el año pasado, España es miembro de pleno derecho de un grupo de intercambio de información constituido por los nueve mercados europeos con mayores empresas cotizadas. "Aquí se hace un intercambio de cuáles son las prácticas en términos de Código de Gobierno Corporativo. Y vemos que existe una clara convergencia", ha constatado.

Así, ha argumentado que desde el punto de vista de la estructura, estos principios han evolucionado hacia recomendaciones, por lo que el marco de orientación se mantiene, pero no entra en la autonomía de las compañías. En paralelo, también es conjunta la idea de simplificación y claridad en el código para "minimizar la sensación de 'aquí viene otro documento de 200 paginas' que tenemos que digerir y ver cómo aplicamos", tal y como ha aseverado el mandatario de la autoridad nacional.

"Los códigos, cada vez más, se van concentrando en principios generales y recomendaciones, luego con explicación, cuando no cumples, pues lo explicas y generas la transparencia suficiente para que los inversores puedan tomar decisiones con la máxima información", ha asegurado San Basilio.

SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA PARA MEJORAR EN COMPETITIVIDAD

Por otro lado, el responsable de la CNMV ha señalado que hay que prestar atención a la competitividad para suplir el "miedo a que Europa quede rezagada respecto a otros bloques económicos que están siendo más rápidos y ágiles". De este modo, ha recordado que los informes de Enrico Letta y Mario Draghi ya corroboraban recientemente que existe un problema de competitividad en el continente a consecuencia de un marco regulativo que establecía "muchas cargas".

"En la Comisión Europea, la competitividad ha pasado a ser uno de los elementos diferenciales del nuevo mandato. Y hay dos vías para estimularla la integración y la simplificación", ha definido el mandatario de la CNMV.

Por ello, el titular del supervisor bursátil ha corroborado que hay que evaluar hasta qué punto la fijación de esas cargas aporta beneficios. Así, ha justificado que, por ejemplo, existe una "sobreprotección al inversor minorista que provoca una serie de costes y barreras que lo que han hecho es expulsarlo de los mercados de capitales".

En el caso de la sostenibilidad, San Basilio ha avanzado que se da la misma situación: "Está claro que existe un exceso de cargas y hay que reducirlas, pero hay que ver hasta dónde".

En este contexto, el presidente de la CNMV ha concluido que en Gobierno Corporativo, el objetivo pasa por lograr "un equilibrio óptimo entre las cargas y costes, y la seguridad y la garantía".