San Basilio (CNMV) pide incentivos fiscales para animar a minoristas a invertir en los mercados de valores

Rechaza que los mercados de valores sean "cosa de ricos": "No puede ser menos cierto"

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, ha pedido que se valore la posibilidad de adoptar incentivos fiscales para apoyar la participación del inversor minorista en los mercados de valores, una fórmula que ya se usa en otros países como Suecia o Italia con "resultados positivos".

Así lo ha expuesto en su primera intervención pública tras tomar posesión de su cargo como presidente de la CNMV el pasado miércoles, 8 de enero. Esta aparición se ha producido en la cena oficial que se ha celebrado hoy con motivo del Spain Investor Day, donde también han participado el consejero delegado de Aon, Jacobo Hornedo, y el consejero delegado de Bolsas y Mercados Españoles (BME), Juan Flames.

San Basilio ha rechazado considerar que los mercados de valores sean "cosa de ricos" y que cree que esta afirmación "no puede ser menos cierta". Por tanto, ve "razonable" apoyar que el inversor minorista diversifique su cartera, más allá de productos como depósitos o compra de letras del Tesoro.

De hecho, cree que dar a estos inversores la posibilidad de invertir en fondos de inversión, fondos de pensiones, bonos y acciones, o incluso instrumentos de capital riesgo, permitiría mejorar sus expectativas de rendimiento a largo plazo. Sin embargo, ha matizado que todo ello se realizaría bajo una supervisión "estricta" y con controles del riesgo asumido por el inversor en relación con su patrimonio financiero.

Otra cuestión "diferente" son aquellas opciones que no tienen la misma supervisión y protección. De hecho, ha indicado que el acceso al Fogain (Fondo de Garantía de Inversiones) de los criptoactivos "debe ser objeto de un análisis más en profundidad".

SALIDAS A BOLSA

Como ya hiciera su antecesor en el cargo, Rodrigo Buenaventura, también Carlos San Basilio ha compartido su opinión de que actualmente parte del esfuerzo inversor para acometer los retos que enfrenta Europa deben proceder de los mercados de valores.

"Es evidente que las necesidades de inversión y, por lo tanto, su financiación, no pueden realizarse exclusivamente atendiendo a los recursos públicos, ni tampoco a la financiación bancaria, que ha sido la herramienta tradicional de financiación de nuestras empresas", ha expresado al respecto.

Sin embargo, ha afirmado que la situación actual de los mercados de valores "no es la mejor, ni en España ni en Europa". "La última década muestra un descenso paulatino de las empresas cotizadas en el mercado regulado y, a la vez, una gran timidez en los procesos de salida a bolsa de nuevas compañías en casi todos los mercados europeos", ha apostillado.

En el caso español, San Basilio ha recogido el proyecto anunciado a principios de diciembre por Buenaventura de estudiar nuevas formas de admisión a negociación. Ha explicado que el procedimiento actual no ha cambiado "sustanciamente" desde los años 90, mientras que la economía española "no es la misma".

"Las Ofertas Públicas de Venta (OPV) necesitan un nuevo impulso y los emisores necesitan reducir los riesgos e incertidumbres a los que se enfrentan a la hora de sacar su empresa al mercado para maximizar la probabilidad de éxito del proceso", ha proseguido.

PROCEDIMIENTO "INNOVADOR" DE SALIDA A BOLSA

Así, ha recordado que la CNMV está analizando con BME un proceso de salida a Bolsa "innovador" que permite la aprobación de folletos y la admisión a negociación de grandes empresas sin una distribución previa de acciones en el público.

San Basilio ha sostenido que, mediante este mecanismo, el emisor podría tener el folleto verificado por la CNMV con el "mismo rigor" que en una OPV normal, tener sus acciones admitidas en el mercado regulado y abordar, con posterioridad, en función de las circunstancias del mercado, la distribución de sus acciones.

Mientras la empresa no tenga el suficiente 'free float' (o capital flotante) cotizaría en un segmento específico no abierto al inversor minorista. "Y lo más importante para que sea efectivo, este nuevo procedimiento no requiere ningún cambio en la normativa vigente", ha agregado.