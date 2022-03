Traianus DAC registra un programa de bonos en el MARF por un importe de hasta 10.000 millones

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Traianus DAC ha registrado en el mercado de renta fija de BME (MARF) un programa de bonos por un importe total de hasta 10.000 millones de euros, según ha explicado la compañía, que emitirá distintas series de bonos con cargo al programa que serán adquiridas por inversores cualificados.

Los bonos podrán estar denominados en euros u otras divisas acordadas con los inversores, tendrán vencimientos máximos de hasta 50 años, rendimientos ligados a la evolución de los activos gestionados por el emisor y nominales unitarios superiores a 100.000 euros o su equivalente en otra moneda.

La actividad principal de Traianus DAC es la celebración de contratos financieros, incluyendo la compraventa, tenencia, financiación y administración de valores o instrumentos de deuda u obligaciones de cualquier naturaleza, entre otros.

BlackRock Investment Management (UK) Limited actúa como gestor de cartera y VGM Advisory Partners es el asesor registrado del emisor en el MARF, mientras que The Bank of New York Mellon (London Branch)participa en calidad de agente de emisión, agente de pagos y banco de cuentas, y The Bank of New York Mellon (International) Limited será el custodio del emisor.

Traianus DAC ha estado asesorado respecto de la legislación irlandesa durante el proceso de emisión y admisión a cotización del programa por Matheson.