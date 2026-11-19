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MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

UniCredit y el Gobierno alemán han alcanzado un acuerdo sobre el futuro de Commerzbank tras el éxito de la OPA lanzada por el banco italiano sobre la entidad germana, incluyendo la renuncia de Berlín, que controla alrededor del 13% del segundo mayor banco de Alemania, a nombrar representantes para su Consejo de Supervisión.

"Quisiera agradecer al ministro Klingbeil su enfoque colaborativo, que ha sido fundamental para alcanzar este resultado positivo", ha comentado este jueves el consejero delegado de UniCredit, Andrea Orcel, destacando el apoyo del Gobierno alemán a la estrategia del banco italiano para Commerzbank y su apoyo a una transición ágil.

Entre los compromisos por parte de UniCredit, recogidos en una carta remitida por Orcel al ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, destaca establecer Fráncfort como la sede alemana de la entidad desde el momento de la fusión entre HypoVereinsbank y Commerzbank, además de mantener abierta la opción de conservar una presencia y actividad significativas en Múnich, así como un enfoque regional del negocio.

Asimismo, la entidad italiana se compromete a mantener a Commerzbank y a la entidad resultante cotizando en bolsa y conservando su forma jurídica como sociedad anónima cotizada (Aktiengesellschaft); incluir una representación adecuada de Commerzbank e HypoVereinsbank en el Comité Ejecutivo del Grupo UniCredit; así como nombrar a ciudadanos alemanes con las aptitudes y la reputación adecuadas para el consejo de administración de UniCredit en el marco del próximo proceso de renovación en 2027 y sujeto a la aprobación de los accionistas.

Por otro lado, el banco transalpino se compromete a mejorar el acceso a la red de los clientes de Commerzbank del sector de pymes; realizar una asignación de capital adecuada y una toma de decisiones independiente en Alemania.

"Estos compromisos también implican que el Gobierno Federal ya no necesita nombrar representantes para el Consejo de Supervisión de Commerzbank", ha destacado Orcel, aclarando que, en aras de un diálogo constructivo, UniCredit ha consultado con éxito con Berlín sus candidaturas para dos miembros independientes dicho órgano, dentro de la propuesta de la entidad italiana para los diez nuevos representantes de los accionistas en dicho consejo.

"La solidez de estos principios vinculantes sobre el futuro de Commerzbank, junto con el reconocimiento por parte del Gobierno Federal de la necesidad de una transición rápida, ordenada y clara, sienta las bases para resolver cualquier cuestión pendiente de manera constructiva", ha subrayado el banquero italiano.

En este sentido, Orcel considera que el compromiso sentará las bases para la venta de la participación del Gobierno alemán en Commerzbank, permitiendo así que el banco avance como parte del principal grupo bancario paneuropeo con una estructura de propiedad y gobernanza clara.

De este modo, en caso de que Berlín decidiera vender su participación en Commerzbank, "UniCredit lo apoyaría y, en ese momento, estaría dispuesto a expresar sus intenciones al respecto, de conformidad con la legislación vigente".

La Comisión Europea dio luz verde sin condiciones este lunes a la compra de Commerzbank por parte de UniCredit, tras concluir Bruselas que la operación no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo ni en una parte sustancial del mismo.

"Europa necesita bancos más sólidos que puedan competir, crecer y apoyar a nuestras empresas y familias. Las fusiones transfronterizas pueden contribuir a ello, al permitir que los bancos operen de manera más eficiente y resistan mejor las perturbaciones económicas", indicó la vicepresidenta europea responsable de Competencia, Teresa Ribera.

Tras el cierre del periodo de aceptación de su oferta de adquisición voluntaria sobre Commerzbank, UniCredit elevó su peso en la entidad alemana hasta el 49,65% de los derechos de voto.