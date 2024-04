Montero niega al PP que haya filtrado información fiscal del novio de Ayuso: "Jamás he revelado un dato tributario"

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado este miércoles las acusaciones del PP por haber filtrado información fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso, el portavoz del PP en la Cámara Baja, Miguel Tellado, ha preguntado a María Jesús Montero si ha filtrado información "de un ciudadano anónimo" y, por ende, ha vulnerado la Ley General Tributaria.

"Nunca jamás he revelado ni un solo un dato tributario, por el simple hecho de que no los conozco", ha dicho la ministra en referencia a que esos datos son propiedad de la Agencia Tributaria y ella no tiene acceso a los mismos.

En esta línea, y tal como ha ocurrido otras ocasiones, la vicepresidenta ha exigido a la bancada del PP un "mayor respeto" por la Agencia Tributaria.