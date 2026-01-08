Álvarez (UGT) avisa: no se puede dejar en el "cajón" la reforma de la reglas de absorción salarial

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante una rueda de prensa, en la sede de UGT, a 8 de enero de 2026, en Madrid (España)- Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha avisado de que el Real Decreto de reforma de las reglas de absorción y compensación para evitar que los complementos salariales absorban la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) no puede "quedar en el cajón" y debe ir al Consejo de Ministros el mismo día en que se apruebe el importe para 2026 de esta renta mínima, aunque no entre en vigor hasta más tarde por el procedimiento que debe pasar.

En un encuentro informativo con la prensa este jueves, el sindicalista, ha exigido, de igual manera, que el Real Decreto del registro horario "salga del cajón" del Ministerio de Economía y ha apelado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que le ponga "rigor" a un tema que es "muy importante" para los trabajadores y que cumpla con los compromisos acordados en el diálogo social con los sindicatos.

"No vamos a aceptar dilaciones o que se olviden los sindicatos. No vamos a permitir que cuestiones tan importantes como el horario o la absorción y compensación por lo que hace referencia al SMI no se cumplan", ha expuesto Álvarez a la vez que ha indicado que no le sirven las "excusas".

Durante el encuentro informativo, el dirigente sindical ha recordado que la reforma de las reglas de absorción y compensación salarial fue un acuerdo alcanzado con el Gobierno hace un año y que debía entrar en vigor con el alza del SMI de este 2026. Sin embargo, esto no ha sido posible por la estrategia de "dilación" de la CEOE.

A pesar de ello, Álvarez ha indicado que el sindicato no renunciará a esta pretensión. "Es un tema que tiene que ir y que va en paralelo. No forma parte del acuerdo del SMI de este año, porque es del año pasado", ha expuesto. "Para nosotros es absolutamente necesario que este tema se ponga en marcha, porque seguramente que va a animar a muchas patronales a cuando vayan a negociar el convenio", ha añadido.

En esta misma línea se ha pronunciado con respecto al Real Decreto de registro horario, otra cuestión sobre la que Álvarez ha indicado que "no es posible que continué" en un cajón y ha avisado de que no seguirán firmando acuerdos con el Gobierno si no cumple con esta medida comprometida con las organizaciones sindicales.

"No es ninguna amenaza, es la constatación de un cabreo considerable que quiero expresar", ha indicado, aunque no ha querido poner fecha a cuándo se materializaría. En todo caso, ha asegurado que el acuerdo para subir el SMI este año no estará afectado.

CONSIDERA UN "PARCHE" LA DEDUCCIÓN EN EL IRPF DEL SMI

Sobre la tributación del SMI, el sindicalista ha indicado que repetir el modelo acordado el año pasado por Trabajo y Hacienda de incrementar la deducción que se está aplicando en el IRPF para adaptarlo a la nueva subida del SMI de 2026 será repetir un "parche".

"Vamos a trabajar para que ese parche se elimine", ha expuesto el secretario general, que ha indicado, no obstante, que esta cuestión no hará a UGT no estar en un nuevo SMI, a pesar de que ha insistido en que el salario mínimo debe representar el 60% del salario medio, que, según Eurostat, es de 1.444,29 euros.

"Ese sería el 60% del salario medio bruto del año 2024, que son 33.700 euros, que es el último salario medio bruto del que disponemos", ha explicado.

El Ministerio de Trabajo planteó ayer a los agentes sociales que el salario mínimo interprofesional (SMI) subiera un 3,1% para 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, sin tributación en el IRPF, al tiempo que se ha comprometido a empezar a estudiar "seriamente" reglas de "relajación" de la Ley de Desindexación en los contratos públicos.

MONTERO ESTÁ MUY "SATISFECHA" CON MANTENER LA LEY DE DESINDEXACIÓN

Sobre este último punto, Álvarez ha indicado que es "absolutamente necesario" abordar esta relajación, aunque desde los sindicatos desconocen en qué términos se desarrollará, ya que es un compromiso de Trabajo que se abordará previamente en el seno del Gobierno.

"El Gobierno, por lo menos la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está muy satisfecha de mantener la norma. Podemos cambiarla de golpe o hacerlo en un proceso paulatino", ha expuesto.

El sindicalista ha llamado al Ministerio de Trabajo y Hacienda a abordar esta cuestión lo antes posible para que den a conocer al diálogo social en que se materializará.

No obstante, ha indicado que esta cuestión no puede "eternizar" la subida del SMI. "Abierta la perspectiva de la ley de desindexación, que tardará tiempo, podemos llegar un acuerdo, (...) que nos lleve a un proceso, pero en un periodo no muy largo. Esto no puede durar eternamente", ha añadido.

2026: COMPROMISO CON LA REBAJA DE JORNADA Y LA REFORMA DEL DESPIDO

Además, durante el encuentro, el secretario general de UGT ha afirmado que no se han olvidado de la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas y continuará formando parte de las cuestiones fundamentales del sindicato para evitar que desaparezca del debate público. "Vamos a trabajar para ver cuando planteamos al Gobierno una iniciativa legislativa", ha añadido sobre la cuestión.

Junto a ello, Álvarez ha afirmado que 2026 también será el año en el que finalmente se lleve adelante la resolución del Comité de Derechos Sociales de la Unión Europea en relación con el despido.

En este sentido, ha asegurado que la propuesta conjunta con CCOO sobre esta reforma legislativa está "muy avanzada" y se presentará próximamente, al igual que la propuesta sindical para el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) tras finalizar su vigencia el pasado diciembre.

REUNIÓN SÁNCHEZ CON ERC POR LA FINANCIACIÓN DE CATALUÑA

Sobre la reunión del presidente del Gobierno con el líder de ERC, Oriol Junqueras, por la financiación singular de Cataluña, el sindicalista la ha calificado de "positiva" y necesaria debido al momento político actual.

"Hemos leído bastante en relación con que ese tema está en el orden del día, pero no hemos leído los contenidos del acuerdo. Y a mí me parece que lo que realmente es importante es leer en qué contexto se produce este acuerdo y qué posibilidades hay de que este acuerdo se traslade al conjunto de las comunidades autónomas. Es evidente que España necesita renovar todo lo que tiene que ver con la financiación autonómica", ha expuesto sobre el tema.