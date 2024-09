CCOO y UGT confirman que se reunirán con Feijóo para tratar la Ley de Conciliación y "otras cuestiones"

Todavía no hay fecha para el encuentro, pero sindicatos aprovecharán la reunión para hablar sobre la reducción de jornada con el PP



MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, se reunirán con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para tratar la ley de Conciliación que el grupo político quiere impulsar, aunque todavía no han puesto fecha al encuentro.

"Ayer hemos recibido una carta y una llamada telefónica del Partido Popular. Vamos a ver cuál es el formato de la reunión que quieren tener y vamos a ir a escuchar", ha confirmado Álvarez durante un acto este martes en Atocha para repartir propaganda sobre la movilizaciones del próximo 26 de septiembre por la reducción de jornada.

En la misma, ambos líderes sindicales han indicado que acudirán a la reunión y hablarán con el PP sobre la ley que quiere impulsar, pero ya han avanzado que también plantearán otras cuestiones en el encuentro, como la reducción de jornada.

"Lógicamente, estamos dispuestos a hablar con el Partido Popular de ese tema (ley de conciliación), y de los temas que nosotros queramos poner también encima de la mesa", ha recalcado Sordo.

No obstante, UGT y CCOO no contactarán solo con el PP para hablar sobre la reducción de jornada, sino que contactarán con todas las formaciones políticas del Congreso, salvo Vox, para que indiquen si están a favor o no de reducir el tiempo de trabajo de las 40 horas semanales actuales a 37,5 horas en 2025, ante el bloqueo de la negociaciones con CEOE.

LEY DE CONCILIACIÓN

El PP quiere impulsar una La Ley de Conciliación con la que impulsar una educación infantil "gratuita en España", con una financiación al 50% del Estado y el otro 50% de las CC.AA.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este lunes que ser madre o padre en España "no puede ser una heroicidad" y ha pedido "alfombra roja" para aquellos que decidan tener hijos.

En este contexto, ha anunciado una ronda de contactos con sindicatos y patronal para hablar sobre la Ley de Conciliación que el Grupo Popular quiere registrar cuanto antes en el Parlamento y que obligará a los partidos a "retratarse".

"No podemos permitirnos que la conciliación recaiga en las abuelas o los abuelos, que merecen todo el reconocimiento y el cariño. Este país debe de poner alfombra roja a quien tenga la valentía de traer una persona al mundo", ha declarado Feijóo ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP.

Así, ha defendido que "es necesario avanzar en los permisos de paternidad y de maternidad para hacerlos más amplios y más flexibles". "El PP no va a meter en cómo se reparten los permisos de las madres y de los padres", ha agregado.