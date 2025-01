Cuerva (Cepyme) se reunirá mañana con Garamendi (CEOE) para abordar el futuro de la presidencia de las pymes

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, se reunirá mañana martes por la mañana con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, para abordar el futuro de la presidencia de la patronal de pequeñas y medianas empresas ante unas nuevas elecciones que todavía no están convocadas, pero que se desarrollarán previsiblemente este año.

"Mañana tengo una reunión con él (Antonio Garamendi), que la tenemos fechada hace tiempo y hemos ido cambiándola por diferentes motivos (...) y espero que hablemos, por su puesto", ha indicado Cuerva este lunes al ser preguntado por la información del diario 'ABC' en relación a que Garamendi está buscando un candidato para competir contra él en las próximas elecciones de Cepyme.

En declaraciones a medios, Cuerva ha insistido en que no ha hablado aún con Garamendi sobre la cuestión, pero ha aseverado que "no duda" de la información publicada en los medios. "Me hago cargo de ello", ha recalcado.

De igual manera, ha asegurado que Garamendi nunca se ha dirigido a él para trasladarle que estuviera haciendo algo mal. "Estoy con mi conciencia muy tranquila. Creo que la lealtad no solo de Gerardo, sino de Cepyme a esa unidad de acción empresarial jamás se ha quebrado por parte de Cepyme (...). Insisto, habrá que preguntarle a Antonio Garamendi qué piensa al respecto", ha expuesto.

Preguntado por si se presentará a una reelección, Cuerva ha recordado que las elecciones todavía no están convocadas a la vez que se ha negado a especificar si será de nuevo candidato. "Creo que estoy haciendo y voy a hacer lo que vengo haciendo, que es la defensa del interés empresarial", ha recalcado.

Gerardo Cuerva lleva al frente de la patronal de pymes desde 2019, tras relevar a Garamendi en el cargo. Posteriormente, fue reelegido presidente de Cepyme en 2021 con el respaldo unánime del Comité Ejecutivo y con los avales de más de la mitad de las organizaciones miembro de Cepyme.