Díaz, abierta a dedicar "muchas horas y semanas" a negociar y poder cerrar un acuerdo para reducir la jornada

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que no se levantará de la mesa de negociación que aborda la reducción de la jornada laboral y ha asegurado que "no tiene inconveniente" en dedicarle "muchas horas y muchas semanas" a la mesa con agentes sociales para llegar a un acuerdo.

"Podemos alcanzar un acuerdo en la mesa de diálogo social, como nos ha pasado con la reforma laboral, y ser tumbado, como casi pasa con la reforma laboral en el Congreso de los Diputados", ha advertido la vicepresidenta segunda durante su intervención en los desayunos de 'Nueva Economía Fórum'.

Díaz mantiene su visión de que en la reunión de ayer se lograron avances, como la incorporación a la negociación del derecho a la desconexión digital, pese a que los sindicatos amenazan con movilizaciones en septiembre debido al "atasco" en la mesa.

En todo caso, la ministra de Trabajo ha preferido no dar un plazo concreto para el acuerdo. "Me equivocaría, pero la voluntad de diálogo es toda", ha subrayado. No sabe, por tanto, si Gobierno y agentes sociales conseguirán, en la próxima reunión del 29 de julio, cerrar el acuerdo.

"No me preocupa tanto el tiempo, sino que me preocupa que lo encaucemos y que seamos capaces de darnos la mano [...] si hay que dedicarle muchas horas y muchas semanas, no tengo inconveniente, ya lo he demostrado", ha recalcado.

Con todo, la vicepresidenta ha recalcado que es mejor un acuerdo "a ganar" y ha asegurado que no se levantará de la mesa de negociación. "Hay margen para un acuerdo en el seno de uno de los debates más apasionantes de este momento, que es la reducción de la jornada laboral", ha insistido.

Para Díaz, no se trata de una variable económica, sino de una propuesta de país que tiene que ver con la emergencia climática, tiene que ver con la salud laboral y con los beneficios respecto a la productividad.

"Tiene que ser una reducción ordenada, pero no 'fake', porque hay margen de productividad suficiente y porque está más que estudiado que a medida que avanzamos en la reducción del tiempo la productividad mejora", ha subrayado.

SUPERÁVIT DEL SEPE DE 6.000 MILLONES

En su intervención, la vicepresidenta ha defendido la apuesta por un modelo que aboga por una economía "para vivir mejor, para trabajar menos, con más salarios", frente a los que apuestan por recortes, menos salarios, menos impuestos y más horas de trabajo.

Este modelo ha sido compatible, según Díaz, con lograr que el Servicio Público de Empleo registre superávit fiscal por primera vez por encima de los 6.000 millones de euros, mientras que en la "época de los recortes" se anotaba un déficit de 76.000 millones de euros.