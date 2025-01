Díaz defiende que una empresa que no puede pagar el SMI no está "sana" y pide hablar de "salarios máximos"

Carga contra Garamendi (CEOE) por su actitud en SMI y jornada y critica los "obscenos" salarios e indemnizaciones de directivos como Pallete

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha respondido este martes al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que una empresa que no puede pagar el salario mínimo interprofesional (SMI) "obviamente no es una empresa sana", y ha criticado que en España no se quiera abrir el debate de los salarios máximos y de los sueldos "obscenos" e indemnizaciones que perciben directivos como el ya expresidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete.

Díaz, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha calificado de "inaudito e impropio" que Garamendi haya afirmado que, a la hora de fijar el SMI, no se piensa en lo que pueden pagar los autónomos o los pequeños negocios y se toman "decisiones políticas".

"Me parece inaudito que el presidente de la CEOE haga estas declaraciones, son impropias. Creo que se está equivocando (...) Las pequeñas empresas, los autónomos o las grandes empresas se rigen por algo de lo que siempre habla el señor Garamendi, que son los convenios colectivos. Por tanto, una panadería, una peluquería (...) se aplica un convenio colectivo que establece unos salarios. Pero que no haga trampas el señor Garamendi, porque el salario mínimo opera en aquellos colectivos sociales, trabajadores y trabajadoras que están justamente fuera de convenio y por eso incorporamos esa corrección económica", ha defendido la ministra.

Díaz ha recordado que la propuesta que ha hecho el Gobierno a los agentes sociales es subir el SMI en 50 euros al mes para este año, hasta los 1.184 euros por catorce pagas, cantidad que no obstante considera que "no es suficiente" y que debería ser mayor, dado que el SMI y los salarios medios en España son moderados respecto al promedio europeo.

"He subido el salario mínimo un 54%, lo que no se había hecho nunca en la democracia española. Y se ha criticado incluso en el seno del Gobierno", ha subrayado la ministra, que ha insistido en que el SMI ha permitido recortar la desigualdad y la brecha retributiva entre hombres y mujeres.

Para Díaz, ha llegado el momento, no de hablar tanto del SMI, sino de los salarios máximos e indemnizaciones que perciben en España directivos empresariales y los miembros de los consejos de administración.

"Ayer veíamos una indemnización archimillonaria para el señor Pallete. Y esto no causa rubor. Esto no le preocupa a ninguna formación política. Pues yo creo que es muy importante que hablemos de los salarios máximos. El problema no es el SMI. La herramienta SMI tiene que ver con la pobreza laboral, la combate, tiene que ver con el feminismo, con las mujeres trabajadoras. El problema son esos elevadísimos salarios, de los que nunca hablamos, de muchas personas, hombres y mujeres, que están sentados en consejos de administración, que algunos ganan cantidades absolutamente obscenas al día", ha denunciado.

Díaz, que ha indicado que Garamendi se puede permitir sus declaraciones sobre el SMI porque gana al mes 25 veces su importe, ha subrayado que subir el salario mínimo supone "poder vivir con un poquito más de dignidad a muchas familias trabajadoras de este país".

La vicepresidenta segunda ha señalado que el discurso de Garamendi, tanto sobre el SMI como sobre la reducción de la jornada laboral, "tiene que ver con las patronales del pasado".

"Me gustaría que volviera el señor Garamendi de la audacia y de la estrategia de país y de unas empresas que sean sólidas, no precarias y no un modelo de relaciones laborales 'low cost' (...) Tener relaciones laborales sanas y mejores salarios es lo que hace crecer la economía. (...) Hay que seguir subiendo el salario mínimo, hay que seguir subiendo los salarios en España y hay que hablar y poner la atención no en el salario mínimo, sino en la desigualdad social que existe y en esos salarios máximos. ¿Cuántas personas en España perciben más de 4.000 euros? al mes? ¿Por qué no hablamos de esas rentas?", ha preguntado.