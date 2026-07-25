Díaz recuerda los mecanismos de protección laboral ante incendios para no elegir "entre seguridad y empleo"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha informado este sábado de que su Ministerio ha "activado todos" los mecanismos de protección laboral existentes ante situaciones de emergencia como los incendios que están afectando a España, con el fin de que nadie "tenga que elegir entre su seguridad y su empleo".

En concreto, la ministra de Trabajo se ha referido a que las personas que no puedan acceder a su centro de trabajo disponen de hasta cuatro días de permiso retribuido y que las familias evacuadas o con viviendas afectadas estarán protegidas hasta que se encuentre "una solución habitacional estable y adecuada".

También estarán protegidas las personas trabajadoras que, como consecuencia de la pérdida de su medio de transporte o de alteraciones en el transporte público o colectivo, no puedan desplazarse a su puesto de trabajo, ha continuado.

Asimismo, Díaz ha recordado que las empresas con instalaciones o actividad afectadas podrán acogerse a los mecanismos de mantenimiento del empleo, incluidos los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) por fuerza mayor previstos en la reforma laboral.

"Toda esta acreditación se podrá hacer después por cualquier medio de prueba. Lo más importante ahora mismo es la salud, la vida y la protección de las personas. Vamos a velar para que todos vuestros derechos estén protegidos", ha declarado en un vídeo publicado en Bluesky, en el que ha definido la situación actual por los incendios forestales de "angustiosa y difícil".

El cambio climático es "una amenaza existencial" que "exige de cada administración prevención, preparación y coordinación", ha enfatizado Díaz, que ha destacado el trabajo coordinado de las Administraciones para apagar los incendios activos y para proteger a la población.

"Nadie va a enfrentarse a esta gravísima situación solo o sola. Ante emergencias como esta, contamos con los permisos climáticos: un derecho laboral pensado precisamente para que nadie tenga que elegir entre su seguridad y el empleo", ha sostenido.

Finalmente, Díaz ha compartido un "pensamiento" para las familias que "lo han perdido todo" o han sido evacuadas de sus casas, así como su "reconocimiento y solidaridad" hacia todos los efectivos que "están arriesgando su vida" en el terreno para contribuir a extinguir los incendios.

"España siempre se ha levantado unida frente al fuego y esta vez no va a ser distinto", ha concluido.