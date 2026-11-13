Feijóo dice que reducir el absentismo aportaría hasta 12.000 millones que se podrían destinar a pensiones

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo - LORENA SOPÊNA / EUROPA PRESS

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que España podría disponer de entre 10.000 y 12.000 millones de euros para destinarlos al sistema de pensiones si se consigue reducir el absentismo laboral, al considerar que parte de las bajas que se producen actualmente podrían no estar justificadas.

Durante una entrevista en el pódcast 'The Wild Project', Feijóo ha relacionado el incremento del absentismo con el aumento del gasto que supone para las empresas y las administraciones públicas.

En este sentido, ha señalado que el coste del absentismo ha pasado de 13.000 millones de euros en el año 2000 a más de 30.000 millones en 2025, mientras que el número de personas que no acuden diariamente a su puesto de trabajo habría aumentado desde las 450.000-470.000 de 2018 hasta más de un millón en 2025.

"10.000, 12.000 millones para las pensiones", ha afirmado al plantear la posibilidad de determinar qué parte del absentismo registrado responde a situaciones que no estarían justificadas.

Preguntado por la sostenibilidad del sistema público de pensiones, Feijóo ha defendido que su viabilidad pasa por conseguir un crecimiento económico "sano", basado en una mayor productividad, inversión privada y extranjera y creación de empleo, que permita aumentar el número de cotizantes y las aportaciones al sistema.

En este sentido, ha cifrado en aproximadamente 50.000 millones de euros las transferencias procedentes de impuestos que recibe el sistema de pensiones, dado que existe un déficit que debe solucionarse.

NO SE AMPLIARÁ LA EDAD DE JUBILACIÓN

El presidente del PP ha asegurado que si llega al Gobierno, se compromete a actualizar las pensiones conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC), al tiempo que ha defendido la necesidad de garantizar la viabilidad del sistema para las generaciones que todavía no han accedido a la jubilación.

Respecto a la edad de jubilación, Feijóo ha afirmado que los 67 años le parecen una edad "razonable" y ha asegurado que su partido no tiene previsto ampliar obligatoriamente este límite. "No vamos a ampliar la edad de jubilación", ha zanjado, aunque ha defendido facilitar que quienes quieran continuar trabajando después de esa edad puedan compatibilizar su actividad laboral con el cobro parcial de la pensión.