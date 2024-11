El Gobierno lanza una consulta al sector asegurador para que detalle a qué precio concertaría con Muface

Dará diez días a las aseguradoras para que se pronuncien y justifiquen qué prima aceptarían por prestar el servicio sanitario

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública lanzará este miércoles a mediodía en la plataforma de contratación pública una consulta preliminar al mercado en la que dará diez laborables a las aseguradoras para que precisen a qué precio prestarían el servicio sanitario de Muface, según han informado a Europa Press en fuentes del Departamento que dirige Óscar López.

Esta consulta estará abierta a todas las aseguradoras, no sólo a las que actualmente prestan el servicio (Adeslas, Asisa y DKV) y que no acudieron a la licitación del concierto con Muface para el periodo 2025-2026 argumentando que la oferta no era suficiente en términos económicos. Tampoco presentó oferta ninguna otra aseguradora, quedando así desierta la licitación.

El Gobierno planteó en dicha licitación una subida en las primas del 17,12% en dos años, pero no convenció a las aseguradoras.

Tras quedar desierta la licitación, Muface informó de que los 1,5 millones de mutualistas, muchos de ellos funcionarios del sector de la enseñanza, recibirán las mismas prestaciones sanitarias y sociales que en la actualidad, pues la Ley de Contratos del Sector Público permite prorrogar el servicio hasta nueve meses más, atendiendo a circunstancias de interés público.

UN PRECIO QUE DEBE JUSTIFICARSE

Con esta consulta que se publicará a las 12.00 horas de este miércoles, el Ministerio busca que las compañías de seguros precisen por escrito el precio mínimo al que aceptarían el concierto con Muface.

Eso sí, se pedirá a las aseguradoras que justifiquen el precio que estarían dispuestas a aceptar y lo detallen por tramos de edad. La idea, según el Ministerio, es dar a este proceso una mayor transparencia.

El lanzamiento de esta consulta se produce después de conocerse un informe del Ministerio de Sanidad de Mónica García en el que se considera "razonable" acabar con Muface por ser insostenible y ve viable que los funcionarios pasen al sistema sanitario público.