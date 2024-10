Una protesta en Madrid pide atajar la temporalidad en el empleo público: "El Gobierno no estabiliza personas"

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación en Madrid ha pedido este sábado soluciones "al problema" de la temporalidad en el empleo público y ha anunciado este "abuso", que afecta a la mayoría de los interinos que hay actualmente en España, unos 755.000: "Pese a las sentencias del TJUE, desde el Gobierno siguen empeñados en estabilizar plazas y no personas", ha denunciado.

Bajo el lema 'No somos plazas, somos personas', la concentración, convocada por la Unión Sindical Contra la Temporalidad en el Empleo Público y a la que han acudido unas 5.000 personas, según los organizadores, ha pedido la estabilización laboral del personal afectado por la temporalidad, quienes ven "en riesgo su estabilidad laboral, su hogar y su futuro".

Una de las manifestantes Concepción Sáenz, quien perderá su empleo tras 24 años de servicio público de forma inminente, ha afirmado: "Cambié de puesto a finales de octubre de 2022, año en el que conseguí una plaza en reserva en el departamento de Fomento, Vivienda y Logística y Cohesión Territorial de Aragón y hace unos meses me comunicaron que, al cambiar la situación administrativa, mi plaza se convertía en una vacante, lo que supone que me cesen un año antes de que acabé mi contrato. No hay nadie fijo para ocupar mi puesto. Es incomprensible", ha expuesto Sáenz.

Según han denunciado en un comunicado, "estabilizar al personal en fraude de ley es la solución para bajar la tasa de interinidad del 30% actual al 8% que exige la Unión Europea".

La plataforma, que agrupa a 22 organizaciones y sindicatos de toda España y cuenta con el apoyo de otras 51 entidades, ha solicitado, textualmente, el fin inmediato de los despidos y una estabilidad laboral garantizada para quienes llevan más de tres años encadenando contratos temporales para la misma Administración empleadora. Ha reclamado también la reincorporación del personal cesado en procesos que no cumplen con la normativa europea.

Esperan, además, que la concentración de este sábado sea un "punto de inflexión" para que "España tome medidas efectivas" y el portavoz del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores por el Empleo Público de Aragón (STEPA), David Mansilla, ha señalado que "esta situación es injusta porque la falta de estabilidad no solo impacta a los trabajadores, sino también a sus familias".

Por su parte, la delegada del Sindicato de Comisiones de Base (co.bas) en la Comunidad de Madrid, Maite Agredano, ha detallado que "ninguna de las medidas implementadas hasta ahora ha conseguido reducir de forma significativa la tasa de interinidad".

Las organizaciones convocantes han clamado por un "verdadero proceso de estabilización, acorde a las sentencias del TJUE" y han urgido al Gobierno a modificar el TREBEP (Estatuto Básico del Empleado Público), reconociendo el "derecho a la estabilidad del personal".