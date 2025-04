Barbón sobre los retrasos en los blindados 8x8 Dragón: "No todas las empresas están cumpliendo como deberían"

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, se ha referido este miércoles a los retrasos en las entregas de los blindados 8x8 Dragón para el Ejército, un contrato valorado en unos 2.000 millones de euros y adjudicado al consorcio Tess Defence (integrado por Indra, Escribano Mechanical & Engineering, Sapa y Santa Bárbara), y ha afirmado que "no todas las empresas están cumpliendo como deberían".

"El Gobierno de España está cumpliendo, porque tanto en el 8x8 (Dragón) como en el VAC (Vehículo de Apoyo a Cadenas, otro contrato militar) ha habido una apuesta clara de inversión en materia de defensa con datos contantes y sonantes", ha apuntado el mandatario, que este miércoles se ha reunido en Madrid con Indra, con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y con el titular de la cartera de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

"Eso a nosotros nos importa desde la perspectiva de actividad económica y de generación de empleo (...) y así que si el Gobierno de España está cumpliendo, lo que tengo que exigir es a las empresas que tienen que cumplir con esos contratos (...) que lo cumplan en plazo. Permítame que sea lo suficientemente exigente porque no todas están cumpliendo como deberían de cumplir y, no obstante, el Gobierno si está apostando poniendo los recursos, poniendo los contratos y haciendo que Asturias sea en estos momentos uno de los ejes fundamentales de quien quiera apostar por la defensa", ha añadido Barbón en declaraciones a la prensa.

Sin embargo, el presidente del Gobierno asturiano no ha especificado qué empresas son las que no han cumplido con sus compromisos.

"Empresas que tenían que haber entregado los materiales en plazo y no lo han hecho (...) Yo lo tengo que exigir porque soy el presidente de Asturias y porque si alguien no puede cumplir con los plazos lo que tiene que hacer, en mi opinión, es reforzar las líneas de producción y por tanto contratar más gente", ha añadido.

En ese sentido, el programa del vehículo blindado 8x8 Dragón para el Ejército español ha acumulado varios retrasos en los úlitmos años, una situación que ha generado la inquietud manifiesta del Ministerio de Defensa y que, incluso, se impusiese una multa de 9,19 millones de euros a Tess Defence.

Este vehículo militar se produce en la planta de Santa Bárbara en Trubia (Asturias), unas instalaciones que Indra intentó adquirir, si bien su propuesta se topó con la negativa de General Dynamics European Land Systems, la filial de vehículos militares de la firma estadounidense en Europa y propietaria de Santa Bárbara.

De hecho, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados el presidente de Indra, Ángel Escribano, manifestó que, debido a la negativa de General Dynamics a vender la planta, su compañía se ha fijado como objetivo la adquisición de la fábrica de calderería pesada de Duro Felguera en Gijón con el objetivo de reconvertirla para producir vehículos militares.

En esa misma comparecencia, Escribano cuestionó la gestión de Santa Bárbara Sistemas por parte de General Dynamics y opinó que "no ha habido inversión", que "no ha crecido" y que "ha destruido casi todo el tejido industrial que tuvo la que fue en su día la gran empresa Santa Bárbara".

En tanto, el programa del VAC es otro contrato para blindados militares adjudicado a Tess Defence y valorado también en unos 2.000 millones de euros.

Sin embargo, este contrato se encuentra en un estado de paralización debido, según apuntan fuentes del sector consultadas por Europa Press, a los retrasos del 8x8 Dragón y a que los Presupuestos Generales del Estados se encuentran prorrogados desde 2023.

No obstante, el Ministerio de Defensa rechaza que la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado para este año supongan un obstáculo para la puesta en marcha del proyecto del VAC.

"Los programas en marcha no están comprometidos porque no haya Presupuestos. Las anteriores cuentas eran holgadas y permiten sacar adelante los proyectos que están en marcha", indicaron a Europa Press fuentes de la cartera que dirige Margarita Robles, que no realizaron comentarios sobre el impacto de los retrasos del 8x8 en el programa del VAC ni tampoco indicaron en qué situación se encuentra el contrato.