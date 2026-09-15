Los sectores de hostelería y tecnología lideran las previsiones de contratación para final de año

Archivo - Dos mujeres en un bar el día de Nochebuena tras realizar unas compras navideñas - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Hostelería y tecnologías son los dos sectores que encaran el cierre de 2026 con las mejores perspectivas de contratación del mercado laboral español, según el Estudio de Proyección de Empleo de ManpowerGroup para el cuarto trimestre del año.

En concreto, la expectativa neta de empleo en la hostelería alcanza el 37%, situándose 19 puntos por encima de la media nacional (18%) y del dato del trimestre anterior, y seis puntos por encima del mismo periodo de 2025.

En detalle, el 44% de las empresas del sector hostelero prevé ampliar sus plantillas durante el último cuarto del año, frente a un 18% que contempla reducirlas. Por su parte, un 38% optará por mantener sin cambios su estructura actual.

"Hostelería lidera las previsiones de contratación para el cierre del año y registra uno de los mayores avances del mercado laboral español respecto al trimestre anterior. En un sector cada vez más desestacionalizado en España", ha destacado Chema Fernández, director comercial de ManpowerGroup.

Tras hostelería se sitúa tecnología, con una proyección neta de empleo del 27%. En concreto, el 44% de las empresas tecnológicas prevé ampliar sus plantillas durante los próximos meses, frente a un 17% que augura recortes de empleo. Por su parte, un 39% espera mantener sin cambios el personal a su servicio.

Aunque la previsión del 27% se sitúa tres puntos por debajo de la registrada en el mismo periodo de 2025, la mejora experimentada respecto al trimestre anterior confirma el sólido comportamiento del sector tecnológico y su capacidad para seguir impulsando la contratación en España, ha destacado ManpowerGroup.

"Tecnología continúa situándose entre los sectores con mejores perspectivas de contratación del mercado laboral español. La mejora registrada respecto al trimestre anterior refleja que las organizaciones mantienen una elevada demanda de talento para afrontar sus procesos de transformación y evolución, en un contexto exigente y condicionado por el auge de las herramientas basadas en la inteligencia artificial", ha explicado Fernando Aguilar, director comercial de Experis.

LA CAMPAÑA DE NAVIDAD Y EL BLACK FRIDAY TIRARÁN DEL EMPLEO

Tras hostelería y tecnología, los sectores con mejores perspectivas de contratación son los de construcción e inmobiliario (24%), industria (22%) y comercio y logística, que coincidiendo con la campaña de Navidad y el 'Black Friday', presenta una proyección neta de empleo del 19% para la recta final de año.

Esta proyección de empleo para el comercio y la logística es cinco puntos superior a la del trimestre anterior y se sitúa un punto por encima de la del mismo periodo de 2025.

En detalle, según ManpowerGroup, el 35% de las empresas del sector del comercio y la logistíca prevé ampliar sus plantillas durante los tres últimos meses del año, frente a un 15% que contempla reducirlas y un 49% que espera mantenerlas estable.

"Aunque existe una gran actividad a lo largo de todo el año, el último trimestre concentra algunos de los momentos de mayor intensidad para el comercio y la logística, con Black Friday y la campaña de Navidad como hitos especialmente relevantes. El repunte de las previsiones de contratación refleja la necesidad de las empresas de afrontar este periodo con equipos preparados para responder a la demanda de este periodo especialmente exigente", ha subrayado Antonio Holgado, director sectorial de Logística en ManpowerGroup.