Trabajo y agentes sociales se reunirán mañana para avanzar en las negociaciones para reducir la jornada

Yolanda Díaz se mantiene "optimista" con las negociaciones, a pesar de que CEOE continúa en contra de reducir la jornada laboral por ley

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Trabajo y Economía Social se reunirá mañana viernes a las 9.30 horas con sindicatos y patronal en una nueva mesa de diálogo social para intentar avanzar en la reducción de jornada laboral, dos semanas después de que se produjera el último encuentro, donde el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Reyes, aseguró que CEOE tenía una postura "más constructiva".

En este nuevo encuentro, que contará con los negociadores habituales, CEOE, Cepyme, UGT y CCOO, el Ministerio de Trabajo buscará acercar posturas con la patronal para avanzar en una de las medidas más importantes de la cartera de Yolanda Díaz para esta legislatura: llevar el tiempo de trabajo de las 40 horas semanales actuales a las 37,5 horas para 2025 sin recortar el salario.

Las negociaciones, que se iniciaron el pasado enero, llevan encalladas meses por la posición de CEOE y Cepyme, que niegan que la reducción de jornada por ley sea necesaria. Es más, tres días después de la última mesa de negociación, la cúpula de CEOE ratificó su 'no' a la propuesta de Trabajo para reducir la jornada durante su Comisión de Trabajo, aunque se decidió seguir negociando la medida con sindicatos y el Gobierno.

No obstante, Yolanda Díaz se sigue manteniendo "optimista" sobre las negociaciones y confía en que el plan de acompañamiento a pequeñas empresas para reducir la jornada que desde Trabajo han puesto sobre la mesa de diálogo social sirva para que CEOE mueva postura y se sume a reducir la jornada.

"Sé muy bien, como ministra de Trabajo, que hay sectores claves, como es el comercio, donde una persona que tenga un pequeño negocio, una pequeña actividad, tiene más dificultades para esa reducción horaria a 37 horas y media", reconoció Díaz en una entrevista la semana pasada.

De igual manera, aseguró que CEOE, en la última reunión, se mostró "abierta a discutir" la medida, por lo que la titular de Trabajo confía en que se produzca ese acuerdo tripartito en el que se lleva trabajando desde el pasado enero. "Yo no me voy a levantar de esta mesa. Tengo una paciencia infinita", defendió la ministra.

SINDICATOS ACUSAN A CEOE DE BLOQUEO Y URGEN A DÍAZ A RECORTAR LA JORNADA

Por su lado, los secretarios generales de CCOO Y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han urgido a Yolanda Díaz a reducir la jornada laboral, aunque sea sin la patronal si la misma continúa con su postura de "bloqueo".

Los líderes sindicales creen que la CEOE "se están amparando en la inestabilidad política" y bloqueando la medida en las mesas de negociaciones porque la patronal ha acordado con Junts "boicotear" la reducción de jornada si llega al Congreso. Por ello, han pedido al Gobierno ser "valiente" y reducir el tiempo de trabajo a 37,5 horas, ya que a la negociación le queda "un capítulo o dos".

Para presionar al Gobierno y a la patronal, ambos sindicatos han iniciado además movilizaciones para defender el recorte del tiempo de trabajo, con un primer episodio el pasado 26 de septiembre frente a las sedes de la CEOE de todas las capitales de provincias de España.

No obstante, CCOO y UGT han avisado de que estas concentraciones "irán a más" si la medida no se concreta, aunque los sindicatos no han indicado por el momento más fechas de nuevas concentraciones.

A pesar de ello, los sindicatos siguen abogando por un acuerdo en el que esté CEOE, pero han pedido a la ministra de Trabajo que "no de derecho de veto" a la patronal y que el acuerdo llegue antes de que acabe el año.

Este mismos martes Díaz ha avanzado que la norma que regulará la reducción de la jornada laboral se aprobará como anteproyecto de ley en trámite de urgencia, por lo que se dará cumplimiento al acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar que fija la rebaja de la jornada semanal a 38,5 horas este año y a 37,5 horas en 2025.