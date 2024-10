Trabajo condiciona las ayudas ofrecidas a microempresas a que mantengan nivel y calidad del empleo por 3 años

Las ayudas, dirigidas a estimular la productividad, implicarían la ampliación del Kit Digital y un nuevo Kit Consulting

El Ministerio de Trabajo y Economía Social condiciona las ayudas directas de estímulo de la productividad para microempresas ofrecidas en el marco de la mesa de reducción de la jornada laboral a que éstas mantengan el nivel y la calidad del empleo existente en la empresa durante tres años.

Así figura en la "última propuesta" presentada por Trabajo a sindicatos y empresarios esta semana, a la que ha tenido acceso Europa Press, y que va dirigida a microempresas de menos de cinco trabajadores de los sectores de hostelería, comercio, agricultura, limpieza y peluquerías, por ser los que presentan mayores dificultades en términos de productividad y los que más lejos se encuentran actualmente del objetivo de las 37,5 horas semanales de jornada laboral.

"La reducción de la jornada laboral constituye para las empresas una oportunidad para mejorar la productividad de sus trabajadores, aspecto que puede estimularse especialmente entre las personas autónomas y las empresas más pequeñas atendiendo a las singularidades en determinadas actividades del sector servicios o del sector primario", indica.

Por ello --agrega--, puede resultar de ayuda la instrumentación de medidas específicas de apoyo ordenadas a financiar inversiones para favorecer la mejora de su productividad mediante la profundización en su digitalización y la mejora de sus procesos de negocio", defiende el Ministerio.

Con este fin, lo que propone Trabajo es introducir dos nuevos programas de ayudas, dotados con un importe conjunto de 375 millones de euros, que vendrían a ser una especie de extensión del Kit Digital y el Kit Consulting, instrumentos que actualmente se encuentran dentro del 'Programa Acelera Pyme'.

KIT DIGITAL

En lo que respecta al Kit Digital, Trabajo explica que plantean un nuevo programa de ayudas para financiar "la adopción de todo tipo de soluciones de digitalización para la empresa, que pueden ir desde la confección de la página web hasta la contratación de programas informáticos". La dotación global del mismo sería de 187,5 millones de euros.

El Ministerio explica que actualmente está vigente un programa de ayudas Kit Digital al que pueden acogerse las microempresas de hasta cinco trabajadores, pero el plazo de presentación de solicitudes finaliza, dependiendo del programa, el 31 de diciembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025, respectivamente.

Estas nuevas ayudas que propone Trabajo tendrían un plazo de solicitud más amplio, hasta el 30 de junio de 2026, y supondrían una inyección adicional de 187,5 millones de euros para este tipo de empresas.

Aquellas empresas que ya se hubiesen beneficiado del actual Kit Digital podrían acceder también a este nuevo programa de ayudas, según plantea Trabajo, aunque sólo para acometer la digitalización del sistema de registro de jornada, y siempre que ésta no hubiese sido el objeto de la anterior subvención.

KIT CONSULTING

Dado que el actual programa Kit Consulting no va dirigido a las microempresas, lo que plantea Trabajo es lanzar un nuevo programa de ayudas, dotado también con 187,5 millones, para que estas microempresas puedan contratar servicios de asesoramiento en materia de digitalización.

El programa comprendería cuatro líneas de asesoramiento: en ventas digitales, en procesos de negocio o de producción; en estrategia y rendimiento de negocio y "asesoramiento 360" en transformación digital.

En total, como ya indicó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, se destinarían a estos programas 375 millones de euros para el fomento de la productividad de las microempresas, pudiendo obtener cada empresa una ayuda para gastos subvencionables de hasta 6.000 euros.

Trabajo precisa que para llegar al mayor número de empresas posible, los dos programas de ayudas serán "incompatibles" entre sí, de modo que las empresas deberán optar entre acudir al programa Kit Digital o al Kit Consulting y, salvo en lo previsto específicamente para la digitalización del registro horario, no podrán acceder al nuevo programa Kit Digital aquellas empresas que ya se hubiesen beneficiado del Kit Digital actual.

Además de estos dos programas de ayudas, Trabajo ha propuesto la celebración de un convenio con las asociaciones representativas de la pequeña y mediana empresa y del trabajo autónomo, por valor de hasta 1 millón de euros, dirigido a la creación de una plataforma digital en la que empresas y autónomos puedan intercambiar las mejores prácticas de gestión e impulsar oportunidades de negocio, pudiendo además servir de espacio para acceder a cursos de gestión empresarial práctica.

Tras presentar esta propuesta en la mesa de negociación el pasado martes, Pérez Rey dejó claro que los agentes sociales tendrán que responder el lunes 11 de noviembre con un 'sí o un no', pues se trata de la última oferta del Gobierno para lograr un acuerdo con el que llevar la jornada laboral por ley hasta las 37,5 horas semanales, frente a las 40 actuales.

También advirtió de que si la CEOE no se suma al acuerdo, algunas de las propuestas que se han hecho para atraerla al acuerdo podrían decaer. "No hay duda de que la geometría de esta propuesta cambiará y algunos elementos podrían quedar fuera si la patronal no entra en el acuerdo", fueron las palabras de Pérez Rey.

Las ayudas directas propuestas, de hasta 6.000 euros por microempresa, se suman a otras medidas planteadas por Trabajo para atraer a CEOE al acuerdo, como el llamado 'Plan Pyme 375', dirigido a empresas de menos de diez trabajadores.

Este plan contempla medidas de asesoramiento y bonificaciones a la creación de empleo fijo y a la conversión de contratos a tiempo parcial en contratos a tiempo completo que se deriven de la reducción de la jornada.

Estas bonificaciones, cuyo diseño aún está por definir, podrían ir desde el 20% al 100% de las cotizaciones empresariales y ser mayores para la contratación de jóvenes y mujeres.