Trabajo denuncia que CEOE está haciendo "un cálculo político con la jornada para no dar oxígeno al Gobierno"

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha denunciado este jueves que la CEOE está haciendo "un cálculo político" con su rechazo a reducir la jornada laboral por ley hasta las 37,5 horas semanales para "no dar oxígeno al Gobierno de coalición".

Pérez Rey, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha recordado que la reunión que mantendrá este jueves a las 16.00 horas la mesa de diálogo social para la reducción de jornada tiene por objetivo conocer la postura de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme a la última propuesta del Gobierno, si bien las patronales ya han avanzado una negativa "que le cuesta comprender".

"Que la gran patronal española, que la CEOE se quede fuera de la medida más importante en términos laborales de los últimos 40 años, que no participe después de todo lo que se ha elevado la productividad desde los años 80 hasta aquí en diseñar un mercado de trabajo de mayor bienestar para las personas trabajadoras, de mayor conciliación y de mayor productividad para las empresas, no se puede comprender", ha afirmado Pérez Rey.

El secretario de Estado de Trabajo ha destacado el "enorme esfuerzo de flexibilidad" que ha hecho el Ministerio por intentar alcanzar un acuerdo con sindicatos y empresarios, y ha denunciado que, por contra, CEOE y Cepyme no han hecho ninguna propuesta por escrito desde que arrancó la negociación el pasado mes de enero.

Para Pérez Rey, la negativa de la patronal a sumarse al acuerdo para rebajar la jornada a 37,5 horas semanales "sólo se puede mover en un terreno que no es el de la defensa genuina de los intereses de los asociados a CEOE o a Cepyme".

"Es una respuesta que tiene más que ver con una valoración del Gobierno, con una valoración ideológica, con una valoración política que con una defensa real de los intereses de las empresas. Este mismo señor Garamendi, recuerdo, es con el que yo y la vicepresidenta segunda hemos cerrado casi una veintena de acuerdos en materias tan difíciles como la reforma laboral, los ERTE que hoy estamos desplegando en Valencia o la ley Ryder", ha subrayado.

"Uno no es seducido si no quiere desde el inicio. Si uno ha seguido el curso de la negociación verá que el Ministerio de Trabajo, como siempre hacemos en esa mesa, ha mostrado una enorme flexibilidad. De hecho, es la primera vez que más que saber lo que quieren los empresarios he tenido que intuirlo, porque los empresarios no han hecho ni una sola propuesta en la mesa, ni una sola propuesta por escrito", ha añadido.

Para Pérez Rey, el argumento empresarial de que la reducción de jornada ha de hacerse a través de la negociación colectiva es un "subterfugio" y una "excusa" que no se sostiene. "Estamos hablando de reducir la jornada máxima legal, pero no por capricho, porque más de 12 millones de personas, desde 1983 hasta ahora, no han podido ver reducida su jornada porque los convenios no lo han hecho", ha defendido.

El 'número dos' de Trabajo ha señalado que trabajar 37,5 horas semanales "no puede ser patrimonio exclusivo" de los empleados públicos o de los trabajadores de la gran banca o de las grandes energéticas.

"Queremos una jornada reducida para quien trabaja en supermercados, para quien reparte en furgonetas, para quien trabaja en peluquerías o para quien trabaja en un bar. Por tanto, el argumento de decir esto lo tiene que hacer la negociación colectiva no es válido, entre otras cosas, porque la negociación colectiva no lo ha hecho en los últimos 40 años y ha dejado a 12 millones de personas fuera de una jornada reducida", ha argumentado.

"CEOE SE SIENTE CÓMODA EN EL MODELO DE TRABAJAR MÁS Y A DESHORAS"

Pérez Rey ha insistido en que la actitud de la patronal en la mesa no ha sido "constructiva", pues no ha hecho propuestas ni aportaciones durante todo el proceso de negociación. "Uno no se puede sentar en una mesa a ver llover desde enero hasta ahora sin mover ni un solo papel, ni ponernos nada negro sobre blanco encima de la mesa, eso no puede ser, es una actitud claramente de no negociación", ha denunciado.

Según el secretario de Estado, "la patronal no quiere reducir el tiempo de trabajo de las personas trabajadoras en España porque se siente cómoda en el modelo de trabajar más, trabajar a deshoras, centenares de horas extraordinarias sin pagar y excesos de jornada". "Y eso no puede ser que en el pleno siglo XXI, en 2025, cuarenta años después de la última reducción de jornada", ha defendido.

"No hay ninguna excusa real para que la patronal no esté en este pacto. (...) ¿Alguien me puede decir seriamente que los métodos de trabajo de 1983 a 2025 no han cambiado lo suficiente como para que podamos reducir la jornada media hora diaria al conjunto de los trabajadores de nuestro país? Creo que no hay ningún argumento en contra. El único argumento puede ser seguir cómodamente instalados en horas extras sin pagar y excesos de jornada", ha señalado.

Pérez Rey ha indicado además que el objetivo de Trabajo también pasa por mejorar el control de las horas trabajadas para que los tiempos de trabajo se cumplan y no haya un incumplimiento generalizado en muchos sectores productivos. "Queremos que se cumpla con la legislación. Y esto parece no gustarle a la patronal", ha concluido.