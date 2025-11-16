Carlos Cuerpo explica en el Congreso cómo afectará el bloqueo de Junts a las leyes que condicionan los fondos europeos

Archivo - El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Nov.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, comparecerá este lunes en las Cortes para aclarar cómo afectará el bloqueo que Junts ha anunciado contra la acción legislativa del Gobierno al desembolso de fondos europeos que están vinculados a la aprobación de algunas normas como el impuesto al diésel, la digitalización de entidades regionales y locales o acabar con la temporalidad entre interinos.

En concreto, Cuerpo acudirá a la Comisión Mixta (Congreso y Senado) para la Unión Europea para informar sobre los progresos y avances del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cumpliendo con lo que establece el Real Decreto-ley por el que se regula la ejecución de ese plan.

Como viene siendo frecuente, el ministro hablará sobre la evolución de los fondos del Plan y especificará cuántos se han resuelto en diferentes convocatorias y cuántos han llegado ya a familias y empresas. España sea el país que más recursos ha recibido en términos de transferencias no reembolsables, un total de 55.000 millones, a los que se suman otros 16.000 millones en préstamos.

Sin embargo, el bloque legislativo de Junts puede complicar los planes del Gobierno y que no se aprueben algunas leyes que están ligadas a hitos del plan. Este es el caso de subir la fiscalidad al diésel, una propuesta que se intentó aprobar en noviembre del año pasado pero el Congreso rechazó con el voto clave de Podemos, por lo que su aprobación ahora con la amenaza de los de Carles Puigdemont se antoja más difícil.

Asimismo, el ministro de Economía contará los avances que hay en la negociación con la Comisión Europea para presentar una adenda que asegure la ejecución completa de los fondos europeos 'Next Generation EU', cuyo plazo de ejecución terminar el 2026.