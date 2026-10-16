El Congreso refrenda las ayudas fiscales al combustible con el voto en contra de Vox y la abstención de Junts

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El decreto ley con ayudas fiscales a los combustibles para paliar la crisis de precios energéticos derivada de la crisis en Oriente Medio ha conseguido el respaldo mayoritario de la Diputación Permanente del Congreso, con el único voto en contra de Vox y la abstención de Junts.

Como todo decreto ley, el texto estaba vigente desde su aprobación en Consejo de Ministros, pero en un plazo máximo de treinta días tenía que ser convalidado o derogado por el Congreso. Con las Cortes ya disueltas por el adelanto electoral, la Diputación Permanente ha sido el órgano encargado de tomar esa decisión.

Con los votos favorables de PP, PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos --que atesora el voto del Grupo Mixto en este órgano-- ha decidido mantener en vigor las ayudas que se han estado aprobando desde marzo en diferentes decretos leyes.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha encargado de defender el decreto en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja y de pedir a los grupos parlamentarios su apoyo al paquete de medidas.

Durante su intervención, Cuerpo ha explicado que tras el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán y la consecuente crisis energética, el Gobierno puso en marcha en marzo un plan de respuesta para paliar la situación de los precios energéticas.

EL BARRIL DE BRENT SIGUE EN EL ENTORNO DE LOS 100 DÓLARES

El vicepresidente ha argumentado que se esperaba que en junio remitieran las consecuencias de la crisis, pero el conflicto ha persistido y también su impacto en los mercados, de modo que el precio del barril de Brent sigue todavía en el entorno de los 100 dólares.

"Por desgracia, la guerra se ha prolongado e incluso intensificado en muchos aspectos durante estos últimos meses", ha apostillado Cuerpo, que ha apuntado que del 4,9% de incremento que registró la inflación en septiembre, dos puntos correspondían a la subida de los precios en la energía.

Con ese panorama, el titular de Economía ha insistido en la importancia de mantener en vigor las medidas del decreto ley que, sumado a los otros dos decretos anteriores conforman un paquete que supone más de 12.000 millones de euros de esfuerzo presupuestario.

TOPE EN LA TARIFA DEL GAS

Además de la rebaja al combustible, el decreto recupera dos medidas que estuvieron vigentes durante la fase álgida de la guerra en Ucrania: limita el peso de la cotización del gas en la fórmula de cálculo de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural, y establece un precio máximo de 19,55 euros para la bombona de butano.

La norma establece que el peso de la cotización del gas sólo podrá crecer un 35% con relación al valor vigente, de modo que el incremento final de la TUR se queda en el entorno del 15%. Esta actuación, al llegar el invierno y con la previsión del aumento del consumo por la calefacción, tendrá continuidad temporal. Así, en las siguientes revisiones trimestrales de la TUR el incremento máximo de la cotización del gas quedará limitado al 15%, hasta que se haya recuperado el déficit generado y se haya restablecido el equilibrio.

En el caso de la bombona de butano, aunque la fórmula de cálculo del precio máximo de venta del GLP envasado ya está limitada a una variación del 2% al alza o a la baja en cada revisión bimestral, se establece un precio máximo de 19,55 euros hasta el 30 de junio de 2027, preservando el acceso de los consumidores a un producto energético esencial cuyo precio máximo es actualmente de 18,84 euros. En este caso, el eventual déficit que se genere se recuperará siguiendo el sistema habitual.

SI LA ELECTRICIDAD SUBE MÁS DE UN 15% SE VUELVE A REBAJAR EL IVA

Además, se mantiene también la salvaguarda para la rebaja del IVA y del impuesto especial sobre la electricidad. Si el dato del IPC de septiembre de 2026 es un 15% superior al del mismo mes del año anterior, el IVA de la luz y el gas se reducirá del 21% al 10% el Impuesto sobre la Electricidad bajará del 5,1% al 0,5%.

Esta rebaja fiscal en el recibo de la luz se aplicará a quienes tengan potencias contratadas inferiores a los 10kW y a beneficiarios del bono social, al tiempo que la reducción del IVA aplica también al gas natural, briquetas y 'pellets' y la madera para leña.

A su vez, se amplían las reservas de gas natural licuado para el invierno y se refuerza el sistema de certificados de ahorro energético, además de las medidas que ya estaban en vigor hasta final de año.

PRÓRROGA AYUDAS TRANSPORTE TERRESTRE Y AYUDAS AL GASÓLEO AGRARIO

En cuanto a sectores con especial afectación, se prorrogan las ayudas para el campo y también para el transporte profesional por carretera.

En concreto, se prorrogan durante todo 2026 las ayudas al transporte terrestre (devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos de 5 céntimos por litro, en octubre; 12, en noviembre, y 19, en diciembre) y apoyo al transporte marítimo y ferroviario.

Además, se extiende, hasta el 31 de diciembre, la ayuda al gasóleo agrario con una bonificación de 20 céntimos/litro y de la ayuda compensatoria a armadores de pesca.

Se abre también, como novedad, una nueva línea para el ferrocarril de mercancías con 15.000 euros de ayuda por locomotora diésel, algo solicitado por el propio sector. Se mantienen también las medidas sociales en materia, por ejemplo, de protección del empleo --empresas que reciban ayudas no podrán despedir--.

NUEVAS PETICIONES A LA CNMC: ENERGÍA Y CADENA ALIMENTARIA

Con el decreto se añaden dos peticiones adicionales a la CNMC. Una es la realización de un estudio sobre la formación de precios en el mercado mayorista y minorista, viendo el funcionamiento de la distribución y comercialización de la energía en toda la cadena de valor.

El otro estudio trata sobre el funcionamiento de la cadena de valor alimentaria y se solicita a la CNMC recomendaciones que nos permitan garantizar el correcto funcionamiento del mercado y la eficacia de las medidas que se están poniendo en marcha.