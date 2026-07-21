España eleva un 16,6% su déficit comercial hasta mayo, con 25.094 millones

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El déficit comercial de España ascendió en los cinco primeros meses de 2026 a 25.094 millones de euros, tras incrementarse en 3.570 millones respecto al mismo periodo de 2025, lo que supone un aumento del 16,6% interanual, informó el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

La tasa de cobertura se situó en el 86,8%, ya que las exportaciones alcanzaron los 165.588 millones de euros, con un crecimiento del 1,3%, frente a unas importaciones de 190.682,6 millones, que aumentaron un 3,1%, lo que refleja un mayor dinamismo de las compras al exterior que de las ventas.

El deterioro del saldo comercial acumulado se explica por el aumento tanto del déficit no energético, que se amplió en 3.018 millones de euros, como del déficit energético, que creció en 552 millones, en un contexto de encarecimiento de las importaciones de energía.

Pese a ello, algunos sectores sostienen el sector exterior con amplios superávits: alimentación, bebidas y tabaco (8.386 millones de euros), semimanufacturas no químicas (2.599 millones) y otras mercancías (2.492 millones).

España mantiene además un superávit comercial creciente con la Unión Europea, que alcanza los 11.190 millones de euros, con Francia (7.931 millones), Portugal (7.825 millones) y Reino Unido (5.681 millones) como principales mercados en los que se genera saldo positivo.

También el Departamento que dirige Carlos Cuerpo destaca el dinamismo exportador hacia mercados menos tradicionales como África (+5,5%), Canadá (+16,5%), Vietnam (21,7%) o Australia (+65,8%). Por el contrario, las exportaciones a Oriente Medio, muy dinámicas en 2025, sufren un deterioro en un contexto marcado por el conflicto en esa zona.

De su lado, el número de exportadores regulares --aquellos que han exportado más de 1.000 euros en el año de referencia y en cada uno de los tres años inmediatamente precedentes-- siguió creciendo un 0,6% en el acumulado hasta mayo de 2026, hasta los 42.605 exportadores. Estos exportaron por valor de 159.503 millones de euros, el 96,3% del total, un 1,1% más que el mismo periodo del año anterior.

CRECE EL DÉFICIT EN MAYO ANTE LA SUBIDA DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS

Los datos únicamente del mes de mayo reflejan que las importaciones de bienes se situaron en 42.939 millones de euros, un 14,4% más interanual, frente a unas exportaciones de 34.694 millones de euros, que retrocedieron un 0,9% en términos brutos, aunque crecieron un 3,3% si se corrige el efecto de calendario y estacionalidad.

Ese encarecimiento de las compras al exterior, especialmente de los productos energéticos --las importaciones de petróleo costaron casi el doble que en mayo de 2025 por el cierre del Estrecho de Ormuz-- provocó que el déficit comercial mensual se ampliara en 5.702 millones de euros respecto al mismo mes del año anterior y redujera la tasa de cobertura al 80,8%, 12,4 puntos menos que un año antes.

Además del complejo contexto geopolítico, los datos de exportaciones de mayo de 2026 se vieron afectadas por el efecto base derivado de una operación puntual en mayo de 2025 de insumos farmacéuticos a Países Bajos de más de 1.300 millones de euros.

España continuó manteniendo en mayo un superávit comercial con la Unión Europea, que se situó en 2.075 millones de euros y continúa de forma ininterrumpida desde enero de 2017. Los mercados de destino donde se alcanzaron los mayores superávits en mayo fueron Portugal (1.777 millones de euros), Francia (1.647 millones de euros) y Reino Unido (567 millones de euros).

Fuera de los mercados europeos, destaca el incremento del intercambio comercial con Estados Unidos. Las exportaciones españolas a Estados Unidos aumentaron un 2,5% en mayo, a 1.561,5 millones, manteniendo esta tendencia por tercer mes consecutivo, mientras que las importaciones procedentes de este país también crecieron en mayo un 19,9% a 2.685,1 millones, lo que deriva en un déficit comercial de 1.123,6 millones, superior a los 716,8 millones anotados en mayo de 2025.

CAE EL DÉFICIT COMERCIAL CON EEUU HASTA MAYO Y CRECE EL DE CHINA

En el acumulado enero-mayo, las exportaciones a Estados Unidos se han reducido un 2,5%, hasta los 7.082,2 millones, al tiempo que las importaciones han caído un 8,8%, a 11.988,8 millones, lo que deja el déficit comercial en 4.906,6 millones, por debajo de los 5.890,3 millones de 2025, un 20% menos.

Por otra parte, las exportaciones a China progresaron un 15,3% en mayo respecto al mismo mes del pasado año, hasta 688,7 millones, y las importaciones crecieron un 10,6%, hasta 4.549,1 millones. Esto deja el déficit comercial en 3.860,4 millones de euros, superior a los 3.445,7 millones anotados en mayo de 2025.

En el acumulado hasta mayo, las exportaciones a China crecieron un 2%, a 3.387,4 millones, si bien las importaciones se impulsaron aún más, un 11,2%, hasta 21.283 millones, lo que deja el déficit comercial en 17.895,6 millones, un 8,2% más.

Cabe señalar que mayo ha sido el primer mes de la aplicación provisional del acuerdo interino UE-Mercosur y los intercambios comerciales con la región han reflejado una evolución positiva: las exportaciones españolas a los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) aumentaron un 4,2% interanual y las importaciones procedentes de esta zona crecieron un 1,8%.