El PP acusa a Sánchez de "triturar" al Senado por usar la Ley de Paridad para despojarle de su veto al techo de gasto

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, cree que el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado ser una "trituradora" de instituciones por haber usado una enmienda a la Ley de Paridad para quitar al Senado su capacidad de veto a los objetivos de estabilidad presupuestaria.

"Define perfectamente lo que es el Gobierno de Sánchez: una trituradora", ha aseverado Bravo sobre este tema. En su opinión, haber metido esa enmienda para sortear al Senado en la fase previa a la presentación de los Presupuestos en una ley impulsada por el Ministerio de Igualdad demuestra que el Ejecutivo no "cree en el respeto" y tampoco "en los organismos".

"No cree en las instituciones, no cree en el respeto, no cree en los jueces, no cree en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), no cree en los organismos, no hace Presupuestos", ha denunciado Juan Bravo en declaraciones Parlamento de RNE recogidas por Europa Press.

LA LETRADA AVISÓ DE POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD

Precisamente la letrada de la Comisión de Igualdad del Congreso puso en duda la constitucionalidad de que PSOE y Sumar usasen una ley para introducir otros cambios legales de materias ajenas, como sucede en este caso.

En un informe a la Mesa de la Comisión que preside la socialista Susana Ros, la letrada cuestionó la enmienda que firmaron el PSOE y Sumar para meter en una ley impulsada por el Ministerio de Igualdad un cambio legal ajeno, en concreto para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

La letrada entiende que la enmienda no guarda coherencia con el objeto del proyecto e incluso es "evidente la falta de conexión material entre la enmienda y la iniciativa legislativa que se tramita", lo que podría vulnerar el artículo 23 de la Constitución Española.

Este artículo reconoce el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. También reconoce el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

PSOE Y SUMAR IGNORARON EL INFORME Y EL PP RECURRE

Pero la Mesa de la Comisión de Igualdad, con mayoría de PSOE y Sumar, desoyó las advertencias de la letrada y aceptó la tramitación de la enmienda e incluso se incorporó a la ley en fase de ponencia, que se celebra a puerta cerrada.

Con este panorama, el PP ha presentado un escrito de reconsideración a la Mesa del Congreso que preside Francina Armengol esgrimiendo ese informe de la letrada y exigiendo que se anule la enmienda por "infracción del procedimiento legislativo".