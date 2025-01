Sánchez acudirá a Davos acompañado de varios ministros y los pesos pesados del Ibex 35

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volverá a acudir al Foro Económico Mundial, que se celebrará en la localidad suiza de Davos entre el 20 y el 24 de enero, acompañado de nuevo del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, además de otros miembros del Ejecutivo, y donde coincidirá con los representantes de varias de las principales compañías cotizadas españolas.

Con su presencia en la 55 edición del cónclave suizo, Sánchez se confirma como un habitual de esta cita anual de la élite económica, social y política, en la que en años anteriores ha intervenido como orador y también ha aprovechado para reunirse con multinacionales e inversores, así como con los representantes de las compañías españolas allí presentes.

La organización del evento señala que el presidente del Gobierno español intervendrá el 22 de enero a las 10.15 horas en un coloquio sobre salud y prosperidad a través de la prevención junto al consejero delegado de Novartis, Vas Narasimhan; Adar C. Poonawalla, consejero delegado del Serum Institute of India; Peter Sands, director del Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF); y Sania Nishtar, consejera delegada de Gavi, la Alianza de Vacunas.

Ese mismo día por la tarde, el presidente del Gobierno intervendrá en un acto sobre clima y naturaleza en el que también participarán Al Gore quien fuera vicepresidente de EE.UU. entre 1993 y 2001, actual presidente y cofundador de Generation Investment Management; Muhammad Yunus, asesor del Gobierno de Bangladesh; Katherine Gao Haichun, copresidenta de Trina Solar; Andrew Forrest, presidente ejecutivo y fundador de la minera Fortescue; y Salil S. Parekh, CEO de Infosys.

En este sentido, según fuentes de Moncloa, consultadas por Europa Press, la agenda para la reunión de 2025 "aún se está cerrando", aunque indicaron que estaría "en línea con años anteriores".

Además del ministro de Economía, también acudirán a Davos la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, así como el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

De su lado, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, tiene previsto intervenir el jueves 23 de enero en un acto junto a la presidente de la Bolsa de Nueva York, Lynn Martin; la presidenta de TWC, Kathryn Koch; y William Ford, presidente y CEO de General Atlantic.

Al margen de la representación del Gobierno, la localidad suiza también contará durante la próxima semana con la presencia de líderes empresariales españoles como Ana Botín, presidenta de Banco Santander; Carlos Torres, presidente de BBVA; José María Álvarez-Pallete, presidente y consejero delegado de Telefónica; Ignacio Sánchez Galán, presidente ejecutivo de Iberdrola; Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol; y el presidente y consejero delegado de Naturgy, Francisco Reynés.

Fuera del Ibex 35, también estarán presentes en Davos el consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, Belén Garijo, consejera delegada de Merck, y Beatriz Martín Jiménez, responsable del área Non-Core & Legacy y presidenta de la región EMEA (Europa, Oriente Próximo y África), además de consejera delegada de UBS para el Reino Unido; y Raquel Urtasun, fundadora y consejera delegada de Waabi.

Otros españoles con presencia destacada en el Foro Económico Mundial de 2025 serán Teresa Ribera, que acude este año como vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea; Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI); y Arancha González Laya, ex ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

PARTICIPACIÓN DE DONALD TRUMP.

Desde su creación en 1971, el cónclave, más conocido como Foro de Davos, pretende reunir anualmente a altos ejecutivos de las principales empresas mundiales, a los jefes de Estado, ministros, personalidades políticas influyentes, académicos reputados, representantes de organizaciones, jóvenes, así como a representantes de la innovación tecnológica y de la sociedad civil.

En su edición de 2025, el encuentro se celebra bajo el lema "Colaboración para la era inteligente", teniendo en cuenta cómo las tecnologías convergentes están transformando rápidamente el mundo, y nos empujan hacia un punto de inflexión, "una era que va mucho más allá de la tecnología".

Como uno de los platos fuertes del evento, los organizadores han confirmado que Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, intervendrá en formato virtual, entre los alrededor de 3.000 líderes de más de 130 países, incluyendo 60 jefes de Estado y de Gobierno.

En este sentido, además de Donald Trump y del presidente español, Pedro Sánchez, destacan las intervenciones previstas de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; Ding Xuexiang, vicepresidenta de China; Olaf Scholz, canciller de Alemania; Javier Milei, presidente de Argentina o Volodymyr Zelenskyy, presidente de Ucrania.

Entre los representantes de organizaciones internacionales se espera la participación de Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC); Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI); Mark Rutte, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN); y Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Asimismo, está previsto que el Banco Centra Europeo (BCE) cuente con la representación en Davos de Christine Lagarde, presidenta de la institución, que tomará parte en un coloquio el día 22 de enero, en el que también intervendrá Belén Garijo, así como en otro acto el 24 de enero, junto con Kristalina Georgieva y Laurence Fink, presidente y CEO de BlackRock.

"A pesar de las posiciones divergentes y las grandes incertidumbres, la Reunión Anual de 2025 fomentará un espíritu de cooperación y optimismo constructivo con el objetivo de dar forma a la próxima Era Inteligente de una manera más sostenible e inclusiva", ha afirmado Klaus Schwab, fundador y presidente del consejo directivo del Foro Económico Mundial.