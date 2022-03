El Tesoro capta 1.001 millones con el bono 'verde' y adjudica otros 4.617 millones en bonos y obligaciones

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro Público español ha adjudicado este jueves 5.618,9 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado, dentro de la banda alta del objetivo que se había marcado, de los que 1.001,7 millones corresponden al bono 'verde' a 20 años emitido el año pasado, según los datos publicados por el Banco de España.

Es la primera vez que el Tesoro, organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, reabre en una subasta este 'bono' verde que 'debutó' en septiembre de 2021 y con el que España captó entonces 5.000 millones de euros.

En la subasta de este jueves, este bono 'verde', con cupón del 0% y vencimiento el 30 de julio de 2047, ha recibido solicitudes por valor de 1.411,7 millones de euros, aunque finalmente se han adjudicado 1.001,7 millones de euros, a un interés marginal del 1,492%.

Con este tipo de bonos se quiere contribuir a la financiación de los compromisos de España con la transición ecológica, algo que ha pasado a ser un "componente estructural" en la estrategia de financiación del Tesoro en 2022 y que lo será también en los próximos años.

Los bonos verdes son títulos de deuda que se usan íntegramente en proyectos verdes que impactan de manera positiva en el medio ambiente, entre los que destacan la construcción de instalaciones renovables, la eficiencia energética, el transporte limpio o una correcta gestión de residuos. El Tesoro prevé también lanzar este año nuevos bonos verdes.

De forma específica, se financiarán inversiones en la red de transporte ferroviario eléctrico, proyectos de I+D+i para la mitigación y adaptación al cambio climático, inversiones para la mejora en la gestión del agua o gastos destinados a la prevención de incendios y a la defensa de las especies autóctonas, entre otros.

ADJUDICA OTROS 4.617,2 MILLONES EN BONOS Y OBLIGACIONES

En la subasta de este jueves, el Tesoro ha adjudicado además otros 4.617,2 millones de euros en bonos del Estado a 3 años, con cupón del 0% y vencimiento el 31 de mayo de 2025; en una nueva referencia de obligaciones del Estado a 7 años, con cupón del 0,8% y vencimiento el 30 de julio de 2029, y en obligaciones del Estado indexadas a la inflación a 15 años, con cupón del 0,7% y vencimiento el 30 de noviembre de 2033.

La demanda de estas tres referencias ha sobrepasado los 6.350 millones, aunque finalmente el Tesoro ha adjudicado 4.617 millones de euros.

En concreto, ha captado 553 millones de euros en obligaciones del Estado indexadas a la inflación a 15 años, con un interés marginal del -1,020%, frente al -1,037% de la última subasta de este tipo de papel.

En cuanto a los bonos a 3 años, el organismo público ha captado 1.996 millones de euros, con un interés marginal del 0,092%, mientras que en la nueva referencia de obligaciones del Estado a 7 años, se han adjudicado 2.068 millones de euros, a un marginal del 0,681%.

Tras la subasta de este jueves, el Tesoro volverá a los mercados de deuda el próximo martes 8 de marzo, con una subasta de letras a 3 y 9 meses, a la que seguirá otra el 17 de marzo de bonos y obligaciones del Estado, con la que se pondrá fin a las emisiones correspondientes a este mes.

75.000 MILLONES: PREVISIÓN DE EMISIÓN NETA DE DEUDA EN 2022

De acuerdo con la Estrategia, el Tesoro Público mantiene en 75.000 millones la previsión de emisión de deuda neta para 2022, prácticamente similar a la cifra de 2021 (75.138 millones), mientras que prevé que la emisión bruta se reduzca un 10% respecto al año pasado, hasta los 237.498 millones de euros.

Por su parte, se prevé una emisión bruta por parte del Tesoro Público de 237.500 millones de euros, lo que supone un descenso del 10% respecto a lo estimado para este año. Al igual que en los últimos años, el grueso de la emisión bruta prevista se concentrará en letras del Tesoro y en bonos y obligaciones del Estado.

Sin embargo, cabe destacar que en 2020 y 2021 las emisiones de valores del Tesoro se vieron complementadas con préstamos procedentes de la UE para ayudar al desempleo provocado por la pandemia a través del programa SURE (Support mitigating Unemployment Risks in Emergency). España ya ha recibido todos los préstamos disponibles en el marco de este instrumento, de manera que en 2022 no se recurrirá a este programa.

No obstante, el Gobierno precisa que desde 2021 España está recibiendo un elevado volumen de transferencias procedentes de los fondos de la UE para hacer frente a la reconstrucción tras la pandemia en el marco del programa 'Next Generation EU', ayudas que se utilizarán para el desarrollo de diversas medidas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en los próximos años, no generando nuevo endeudamiento del Estado por su carácter no reembolsable.